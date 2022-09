L'Afrique du Sud interrompt ses exportations d'oranges vers l'UE en raison d'une maladie fongique

La décision d'arrêter les exportations vers l'UE intervient après 10 incidents au cours desquels la maladie fongique a été détectée sur des agrumes sud-africains, a déclaré Justin Chadwick, directeur général de la Citrus Growers' Association (CGA), dans un communiqué.

M. Chadwick a déclaré que cette décision volontaire visait à sauvegarder l'accès à long terme de l'Afrique du Sud à l'UE, son plus grand marché d'exportation, qui représente plus de 40 % des expéditions d'oranges et 27 % des agrumes doux, selon le Conseil national de commercialisation agricole d'Afrique du Sud.

"À un mois de la fin de la saison d'exportation actuelle, le CGA et les conseils du Fresh Produce Exporters' Forum ont pris la décision de fermer volontairement l'exportation d'oranges Valencia des zones touchées par la tache noire des agrumes en Afrique du Sud vers l'UE à partir du 16 septembre 2022", a déclaré Chadwick.

Le secteur sud-africain des agrumes, qui génère 30 milliards de rands (1,73 milliard de dollars) d'exportations annuelles et emploie 130 000 personnes, a dû faire face cette année aux coûts élevés du carburant, des engrais et du transport maritime, ainsi qu'aux changements de règles mis en œuvre par l'UE en juin.

L'UE a mis en œuvre de nouvelles règles phytosanitaires exigeant un traitement au froid renforcé pour les importations d'oranges en provenance d'Afrique, en raison des inquiétudes suscitées par le faux carpocapse (FCM), un parasite qui affecte les agrumes. Cette mesure a perturbé les expéditions de l'Afrique du Sud, qui a engagé une procédure de règlement des différends auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ce sujet.

Le différend a finalement été réglé après des négociations entre les deux parties, libérant 1 350 conteneurs d'agrumes qui étaient bloqués dans les ports de l'UE depuis des semaines.

L'impasse a coûté aux producteurs d'agrumes sud-africains près de 12 millions de dollars, selon M. Chadwick.

(1 $ = 17,3330 rands)