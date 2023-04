L'Afrique du Sud ne devrait pas hésiter à dépenser pour résoudre la crise de l'électricité dans le pays, a déclaré le ministre de l'électricité à Reuters, avant une décision du cabinet plus tard ce mois-ci sur ses propositions pour mettre fin aux pires pannes d'électricité jamais enregistrées.

Kgosientsho Ramokgopa, nommé le mois dernier à ce poste nouvellement créé, s'exprimait dans une interview moins de deux mois après que le Trésor national a accordé à l'entreprise publique Eskom un allègement de dette de 254 milliards de rands (13,81 milliards de dollars) sur les trois prochaines années.

Le gouvernement du président Cyril Ramaphosa a tenté à plusieurs reprises d'améliorer la disponibilité de l'électricité, mais n'a pas réussi à progresser.

La nomination de M. Ramokgopa est le dernier effort en date pour faire une percée avant les élections nationales de l'année prochaine, au cours desquelles le Congrès national africain risque de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis la fin de l'apartheid.

M. Ramokgopa a déclaré qu'il pensait que se concentrer sur l'amélioration des performances des centrales à charbon en difficulté d'Eskom était la meilleure façon de réduire l'intensité des coupures de courant.

Mais il a ajouté que d'autres interventions étaient nécessaires, notamment l'investissement dans la capacité du réseau national et le maintien des dépenses importantes en diesel pour les turbines à gaz à cycle ouvert d'urgence d'Eskom.

"La persistance de niveaux élevés de délestage (coupures d'électricité) pénalise l'économie sud-africaine et cause des préjudices indicibles aux pauvres et à notre capacité à attirer les investissements", a-t-il déclaré dans les locaux de l'Union Buildings, le siège du gouvernement.

Il a ajouté que si les coûts d'emprunt de l'Afrique du Sud devaient augmenter pour financer l'achat de diesel, il s'agissait d'un compromis nécessaire compte tenu de l'impact des pannes sur le chômage et les perspectives de croissance.

"Je fais une présentation au conseil des ministres, qui prendra une décision (sur la manière de résoudre la crise de l'électricité) à la fin du mois", a ajouté M. Ramokgopa.

M. Ramokgopa a déclaré que les contraintes du réseau signifiaient que certains projets d'énergie renouvelable déjà construits étaient ralentis et que de nouveaux projets étaient compromis.

Il a déclaré qu'une autre série d'interventions envisagées par le cabinet comprenait des investissements plus importants dans les mines de charbon auprès desquelles Eskom s'approvisionne afin d'assurer un approvisionnement de meilleure qualité et de permettre à Eskom d'acheter directement auprès des fabricants d'équipement d'origine plutôt qu'auprès d'intermédiaires.

(1 $ = 18,3878 rands)