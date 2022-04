L'Afrique du Sud propose de coprésider le comité des créanciers de la Zambie à la demande de la France.

Un porte-parole du Trésor national a toutefois ajouté que le comité des créanciers, qui aura pour but de superviser la restructuration de la dette extérieure du pays d'Afrique australe, n'était pas encore formé et que les coprésidents n'étaient pas non plus confirmés.

La Zambie est devenue le premier pays en défaut de paiement souverain de l'ère pandémique en 2020, aux prises avec une dette qui a atteint 120 % du PIB. Sa dette s'élevait à 31,74 milliards de dollars à la fin de 2021, selon les données officielles du gouvernement -- dont 17,27 milliards de dollars de dette extérieure.

"L'Afrique du Sud... a indiqué son intérêt pour coprésider le ZCC (Comité des créanciers de la Zambie)", a déclaré le porte-parole du Trésor sud-africain dans un communiqué envoyé par courriel. "Toutefois, le ZCC n'a pas encore été formé et n'a pas encore confirmé cet arrangement."

La Chine a également proposé de coprésider le comité des créanciers, le gouverneur de la Banque populaire de Chine en ayant fait la promesse lors d'une réunion à huis clos dans le cadre des réunions du Fonds monétaire international jeudi dernier, ont déclaré à l'époque deux sources à Reuters.

Le ministre zambien des Finances, Situmbeko Musokotwane, avait exprimé plus tôt dans la journée sa frustration face à la lenteur du processus de restructuration de la dette, déclarant que sa délégation était venue au FMI pour "se plaindre".