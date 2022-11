L'Afrique du Sud publie les conditions des prêts climatiques de 600 millions d'euros accordés par la France et l'Allemagne

Le prêt de 300 millions d'euros de l'AFD française est d'une durée de 20 ans et comporte un délai de grâce de cinq ans. Le taux d'intérêt est de 3,6 %, soit l'Euribor à six mois plus 129 points de base (pb), a indiqué le Trésor national d'Afrique du Sud dans un communiqué.

Le prêt de 300 millions d'euros de la KFW d'Allemagne est également d'une durée de 20 ans, avec un délai de grâce de cinq ans. Son taux d'intérêt est de 3 %, soit l'Euribor à six mois plus 69 points de base, a précisé le Trésor.

Les deux prêts sont destinés à soutenir la transition du pays du charbon vers des sources d'énergie plus propres.

La semaine dernière, à la veille du sommet COP27, le président Cyril Ramaphosa a dévoilé un plan d'investissement climatique nécessitant quelque 1,5 trillion de rands (84,4 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années. Des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont promis 8,5 milliards de dollars l'année dernière lors de la COP26 pour aider à accélérer la transition de l'Afrique du Sud vers le charbon.

Le Trésor a décrit les prêts de l'AFD et de la KFW comme étant "hautement concessionnels" et a déclaré qu'ils étaient déjà pris en compte dans le besoin d'emprunt brut du budget à moyen terme du mois dernier.

L'obligation souveraine de l'Afrique du Sud libellée en dollars et arrivant à échéance en 2044 a actuellement un rendement d'environ 8,6 %, selon les données de Tradeweb, ce qui suggère qu'il serait beaucoup plus coûteux pour le gouvernement d'emprunter via le marché obligataire international.

"En réduisant les coûts du service de la dette, le gouvernement sud-africain crée une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour les priorités essentielles, sociales et autres", a déclaré le Trésor.

Sous la direction de M. Ramaphosa, la nation la plus industrialisée d'Afrique tente de redresser ses finances publiques après une décennie de forte accumulation de dettes.

Le budget à moyen terme a montré une amélioration des perspectives fiscales, avec des déficits se réduisant plus rapidement qu'auparavant et une stabilisation de la dette à un niveau inférieur.

(1 $ = 1,0055 euros)

(1 $ = 17,7708 rands)