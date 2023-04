JOHANNESBURG - Un vendredi matin au nord de Johannesburg, le directeur de la plus grande entreprise de télécommunications d'Afrique du Sud a passé en revue l'arsenal de systèmes de secours qui permettent à une seule de ses 15 000 tours de réseau de rester en service, au milieu des pires coupures d'électricité jamais enregistrées.

Un générateur diesel. Des panneaux solaires. Une banque de batteries de secours coûteuses, protégées contre le vol dans un bloc de béton.

"Nos coûts ont explosé", déplore Sitho Mdlalose, directeur général de Vodacom South Africa.

Alors que le réseau électrique national s'effondre, laissant l'économie la plus avancée d'Afrique dans l'obscurité jusqu'à 10 heures par jour, les opérateurs de téléphonie mobile, dont Vodacom, MTN et Telkom, majoritairement détenu par l'État, font des pieds et des mains pour s'assurer que leurs réseaux restent opérationnels.

Ils dépensent des millions pour installer des panneaux solaires, des batteries et testent même des éoliennes, tout en cherchant à conclure des accords avec des producteurs d'électricité indépendants pour compléter la production de plus en plus aléatoire de l'opérateur public Eskom, ont déclaré trois cadres de l'entreprise à Reuters.

L'enjeu : des services essentiels de téléphonie et de transmission de données dans un pays où les lignes terrestres sont rares mais où près de 80 % des habitants ont accès à l'internet mobile.

Dans l'ensemble, la crise de l'électricité et les contraintes logistiques devraient amputer la croissance économique de 2 points de pourcentage cette année, selon le gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine.

Mary-Jane Mphahlele, une avocate qui dirige également une petite agence de voyage dans la ville de Polokwane, fait l'expérience de cette perte d'activité économique en temps utile.

"Les nouveaux clients ne peuvent pas m'appeler... Cela signifie qu'il n'y a pas d'argent pour mon entreprise", explique ce jeune homme de 29 ans. "C'est l'enfer.

Alors qu'elles se battent pour simplement atténuer l'aggravation de la crise, les entreprises de télécommunications ont vu leurs coûts d'exploitation grimper en flèche. Les dirigeants de Vodacom et de MTN ont déclaré à Reuters qu'ils devaient détourner des capitaux des mises à niveau du réseau et des déploiements de la 5G dont ils avaient tant besoin.

Dans le même temps, ils ont déclaré que les réglementations gouvernementales bloquaient des solutions potentielles, telles que le partage de l'infrastructure d'alimentation de secours avec leurs concurrents, et ont révélé qu'ils faisaient pression sur les autorités pour qu'elles contribuent à atténuer la douleur.

"Le gouvernement et les entreprises doivent saisir ce moment ensemble", a déclaré Ralph Mupita, directeur général du groupe MTN, aux investisseurs le mois dernier. "Si nous n'agissons pas en tant que pays, nous risquons à coup sûr de devenir un État-nation en faillite.

COÛTS CROISSANTS

La pénurie d'électricité en Afrique du Sud, qui résulte d'années de corruption, de l'incapacité à augmenter la capacité de production, de pannes chroniques et de la sous-exploitation des énergies renouvelables, a entravé l'économie et suscité la colère de l'opinion publique.

En février, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale, qualifiant la crise de menace existentielle pour le tissu social sud-africain.

Les pannes d'électricité ont coûté au deuxième opérateur sud-africain MTN quelque 640 millions de rands (36 millions de dollars) en recettes de services au cours de l'année écoulée, ce qui l'a contraint à revoir à la baisse son objectif de marge à moyen terme.

Telkom a encouru plus de 150 millions de rands de coûts supplémentaires au cours du seul troisième trimestre qui s'est achevé en décembre 2022.

Vodacom - détenu majoritairement par Vodafone, cotée à Londres - dépense bien plus de 300 millions de rands par an en coûts supplémentaires, notamment pour le carburant, le remplacement des batteries, les réparations et la sécurité, a déclaré Mdlalose à Reuters.

Si la plupart des tours de réseau en Afrique du Sud sont équipées d'une batterie pour l'alimentation de secours, les systèmes plus avancés sont moins courants. MTN, par exemple, possède 12 900 tours en Afrique du Sud, mais seulement 3 000 générateurs diesel et des panneaux solaires sur quelques sites pilotes.

Les entreprises concentrent ces ressources supplémentaires sur les sites à forte rentabilité, principalement dans les grandes zones métropolitaines, ont déclaré les responsables. Mais même les citadins sont confrontés à des problèmes lorsque des pannes de plusieurs heures dépassent les mesures de sauvegarde.

"Vous n'avez plus qu'à attendre que l'électricité revienne ou à vous déplacer dans la ville pour accéder au réseau", a déclaré Mme Mphahlele, avocate et femme d'affaires, qui vit dans une capitale provinciale d'environ un demi-million d'habitants.

MTN déploie des dépenses d'investissement d'environ 9 milliards de rands en Afrique du Sud, dont la majeure partie est consacrée au déploiement de batteries plus durables et de générateurs diesel, a déclaré le PDG Mupita à la presse le mois dernier. Telkom déploie des solutions énergétiques sur plus de 200 sites clés.

Vodacom développe également l'utilisation de batteries et installe des panneaux solaires sur les sites où l'espace le permet, a déclaré M. Mdlalose.

Mais il s'agit d'un jeu à somme nulle qui oblige à mettre en veilleuse d'autres projets importants.

"Nous allons probablement ralentir les portefeuilles avancés liés au CAPEX, comme l'accélération de la 5G", a déclaré à Reuters le directeur financier de MTN Group, Tsholofelo Molefe.

Vodacom prévoit de ralentir son projet de réseau rural et de rediriger ces fonds vers des déploiements d'énergie de secours.

Cela risque de retarder la transition de l'Afrique du Sud vers l'économie numérique et de laisser les zones rurales, qui souffrent déjà d'une couverture insuffisante, encore plus à la traîne.

"UNE CRISE NATIONALE

Les défis ne sont pas seulement financiers. Alors que les télécoms redoublent d'efforts, des bandes criminelles font de même, ciblant les générateurs et les batteries nouvellement installés et volant du carburant.

Sur le site d'une tour partagée par Vodacom et MTN à Soweto, une grande township au sud de Johannesburg, des voleurs ont récemment défoncé le béton pour s'emparer de câbles, de processeurs d'émetteurs radio et d'un climatiseur.

Mdlalose a déclaré que Vodacom subissait entre 600 et 700 attaques de ce type chaque mois et qu'elle perdait environ 5 500 batteries par an à cause des vols.

MTN n'a pas communiqué de données sur ses pertes globales dues à des activités criminelles, mais a déclaré avoir constaté une forte augmentation des incidents, notamment des vols de câbles et de batteries. Il commencera à placer certains systèmes de batteries dans des bunkers en béton.

Face à l'augmentation des coûts, les opérateurs de téléphonie mobile se tournent vers le gouvernement pour obtenir de l'aide.

MTN cherche à obtenir un assouplissement temporaire de la réglementation sur les visas pour faire venir des techniciens étrangers, notamment du Nigeria, où les tours dépendent fortement des générateurs diesel, a déclaré Mupita aux investisseurs de MTN.

MTN cherche également à savoir si l'état de catastrophe permet aux opérateurs de téléphonie mobile de s'autoriser mutuellement à se déplacer librement d'un réseau à l'autre afin d'éviter les baisses d'appels, a déclaré M. Molefe, directeur financier de MTN, à l'agence Reuters.

Cela permettrait de contourner les longues procédures d'approbation et d'éviter les limitations sur les lieux où l'itinérance est autorisée et sur les bandes de fréquences sur lesquelles les entreprises peuvent se déplacer.

Selon Nomvuyiso Batyi, directeur général de l'Association of Comms and Technology, les opérateurs de télécommunications souhaitent également bénéficier des mêmes remises sur le carburant que celles accordées aux secteurs agricole et minier.

Ils cherchent également à réduire les coûts en achetant et en exploitant conjointement des équipements d'alimentation de secours, a-t-elle ajouté, tout comme Mdlalose de Vodacom.

L'organisme de régulation qui supervise le secteur a déclaré qu'il envisageait des mesures "pour atténuer l'impact des délestages sur la fourniture de services, l'activité économique et le bien-être social".

La Commission de la concurrence du gouvernement a déclaré à Reuters que le ministre du commerce, de l'industrie et de la concurrence prenait en compte les commentaires du public alors que son département rédigeait des exemptions pour les utilisateurs d'électricité dans l'état de la catastrophe.

La réglementation finale, que M. Mdlalose de Vodacom considère comme une bouée de sauvetage pour l'industrie, n'a pas encore été publiée.

"Franchement, si nous ne sommes pas autorisés à le faire, ce serait une véritable tragédie", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'une crise nationale.

(1 $ = 17,8096 rands)