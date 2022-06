L'Afrique du Sud signe des accords avec Scatec dans le cadre d'un programme énergétique longtemps retardé

Les projets font partie d'un cycle d'approvisionnement d'urgence très retardé, lancé il y a deux ans en réponse aux graves coupures d'électricité de la compagnie publique en difficulté Eskom.

Les projets Scatec sont les premiers pour lesquels des accords ont été signés après l'annonce de huit soumissionnaires privilégiés il y a plus d'un an, mais ils ne représentent qu'une infime partie de la capacité de 2 000 mégawatts (MW) visée par le gouvernement.

Aucun des soumissionnaires privilégiés n'a signé d'accord avec le gouvernement, l'appel d'offres ayant été entravé par des procès et des contestations de la part de militants écologistes.

Les projets de Scatec fourniront 150 MW d'énergie renouvelable dispatchable de 05h00 du matin à 21h30 du soir, a déclaré Scatec dans un communiqué.

Le ministère des ressources minérales et de l'énergie a déclaré que les projets avaient attiré 16 milliards de rands (1 milliard de dollars) d'investissement et qu'ils créeraient environ 5 000 emplois pendant les phases de construction et d'exploitation.

Les projets devraient fournir de l'électricité dans les 12 à 18 mois suivant la clôture financière, qui est prévue pour la fin juillet. Scatec détiendra 51 % des projets, tandis que H1 Holdings, un partenaire local de Black Economic Empowerment, en détiendra 49 %.

Lorsque le gouvernement a annoncé les soumissionnaires préférés en mars 2021, il a déclaré qu'il espérait que la première électricité issue du cycle d'urgence serait connectée au réseau à partir d'août 2022.

(1 $ = 15,4846 rands)