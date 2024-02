Le gouvernement sud-africain va puiser 150 milliards de rands (7,93 milliards de dollars) au cours des trois prochaines années dans un compte d'urgence géré par la banque centrale afin de limiter les emprunts, a déclaré le Trésor national mercredi.

L'économie la plus industrialisée d'Afrique a à peine progressé depuis plus d'une décennie, avec une croissance moyenne du PIB de 0,8 % depuis 2012. La faiblesse de la collecte des recettes a entraîné une augmentation des niveaux d'endettement, les coûts du service de la dette absorbant une part plus importante du budget national.

Cette sombre toile de fond économique plane sur les élections générales du 29 mai, qui pourraient voir le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), perdre sa majorité parlementaire pour la première fois en 30 ans.

Le Trésor a déclaré dans le budget 2024 qu'il était en mesure de puiser dans le compte de réserve pour imprévus concernant l'or et les devises (GFECRA) - qui avait un solde de 507,3 milliards de rands en janvier 2024 - parce qu'il était "maintenant plus important que toute perte plausible sur les réserves de change due à l'appréciation du rand".

Le gouvernement recevra de la banque centrale des distributions de 100 milliards de rands en 2024/25, 25 milliards de rands en 2025/26 et 25 milliards de rands en 2026/27.

"Ceci sera formalisé par la législation. Le gouvernement utilisera ces fonds pour réduire les emprunts et, par conséquent, la croissance des coûts du service de la dette", a déclaré le Trésor.

"Nous remplaçons en fait nos emprunts standard plus coûteux par ce prélèvement sur le GFECRA", a déclaré le directeur général du Trésor, Duncan Pieterse, ajoutant que 100 milliards de rands supplémentaires du compte seraient alloués à la banque centrale pour couvrir les dépenses liées au règlement.

À la suite de ce règlement, la dette brute devrait se stabiliser à 75,3 % du PIB en 2025/26, soit moins que les 77,7 % du PIB observés en novembre.

Le déficit budgétaire consolidé pour l'exercice 2023/24 en cours devrait s'élever à 4,9 % du PIB, sans changement par rapport aux prévisions de novembre. Le déficit budgétaire devrait s'élever à 4,5 % du PIB pour l'exercice fiscal débutant en avril 2024 et à 3,7 % du PIB en 2025/26.

La croissance du PIB devrait s'établir à 1,3 % cette année, contre une croissance estimée à 0,6 % en 2023.

Depuis plus d'une décennie, les coupures de courant incessantes, qui ont affecté les entreprises de toutes tailles, constituent une contrainte majeure pour la croissance. En 2023, la compagnie nationale d'électricité Eskom a procédé aux plus importantes coupures de courant de son histoire.

L'Afrique du Sud est également confrontée à une crise logistique, car une autre entreprise publique, Transnet, peine à fournir des services ferroviaires et portuaires adéquats en raison de pénuries d'équipement et de retards de maintenance après des années de sous-investissement. Les vols de câbles et le vandalisme ont également endommagé le réseau.

"Le budget 2024 établit un équilibre prudent entre les exigences urgentes du développement national et la viabilité de nos finances publiques", a déclaré le Trésor.

(1 $ = 18,9092 rands)