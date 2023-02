L'Afrique se prépare à garder une plus grande partie des bénéfices du boom du lithium

Alors que l'industrie automobile se tourne vers les véhicules électriques (VE) - stimulée par les interdictions proposées pour les voitures à carburant fossile à partir de la fin de la décennie - les prix et la demande de lithium ont grimpé en flèche.

La Chine, premier raffineur de lithium au monde et principal producteur, domine la chaîne d'approvisionnement, mais les gouvernements occidentaux et les entreprises internationales tentent de remettre en question cette situation et considèrent les réserves de lithium de l'Afrique comme une opportunité.

Pour leur part, les pays africains sont déterminés à conserver une plus grande partie de la valeur de leurs ressources que par le passé, ce qui signifie qu'il ne suffit pas de les extraire, mais qu'il faut les traiter avant de les exporter, ce que l'on appelle économiquement la valorisation.

"Nous nous disons, si vous avez les minéraux que tout le monde veut maintenant, vous devez vous assurer qu'au moins vous exploitez probablement ces minéraux différemment et pas de la manière habituelle", a déclaré Tom Alweendo, ministre namibien des mines, dans une interview accordée à Reuters lors de l'Investing in African Mining Indaba au Cap.

"Nous allons insister sur le fait que tout le lithium extrait dans le pays doit être traité dans le pays".

La production africaine de lithium est appelée à augmenter rapidement au cours de cette décennie. De 40 000 tonnes cette année, le continent produira probablement 497 000 tonnes en 2030, estime le négociant en matières premières Trafigura, la majeure partie de cette production provenant du Zimbabwe.

Les prix du lithium ont plus que doublé l'année dernière, la demande de l'industrie des véhicules électriques ayant dépassé l'offre.

En décembre, le Zimbabwe a imposé une interdiction sur les exportations de lithium brut, une mesure visant à mettre fin à la contrebande de minerai de lithium et à inciter les mines à traiter dans le pays.

"Nous avions prévu de n'autoriser que l'exportation de concentrés", a déclaré à Reuters Winston Chitando, ministre des mines du pays. "En raison de l'interdiction, d'autres investisseurs sont arrivés en voulant éponger les minerais de lithium et les développer jusqu'au stade du concentré."

LE "POISON DE LA CUPIDITÉ

L'exploitation minière a souvent été liée à l'exploitation des travailleurs ou à la dégradation de l'environnement par des puissances étrangères. Lors de sa visite en République démocratique du Congo, le pape François a condamné fin janvier le "poison de la cupidité" pour les ressources minérales qui a exacerbé le conflit dans l'est du pays.

Le dernier effort des gouvernements africains est loin d'être la première fois qu'ils ont résolu de conserver une plus grande partie de la valeur de leurs richesses minérales, ce qui, à terme, devrait augmenter les recettes fiscales, encourager de nouvelles entreprises et créer des emplois.

La transition mondiale vers l'abandon des combustibles fossiles donne un sentiment d'urgence, même si de nombreux obstacles subsistent, notamment l'insuffisance de l'approvisionnement en électricité.

Alors que les entreprises et les investisseurs du monde entier se concentrent sur les objectifs de réduction des émissions de carbone et d'augmentation de l'offre des minéraux qui devraient y contribuer, les entreprises et les investisseurs reconsidèrent des projets qu'ils avaient peut-être négligés auparavant.

"Nous vivons une époque vraiment unique, avec toute cette transition vers un avenir énergétique propre et le Ghana pourrait faire partie de cette histoire", a déclaré Len Kolff, directeur général par intérim d'Atlantic Lithium.

Le projet de mine Ewoyaa de la société devrait être le premier producteur de lithium dans le pays d'Afrique occidentale. La société américaine Piedmont Lithium a signé un accord pour obtenir 50 % du lithium produit.

"Tout le monde nous approche, comme tout le who's who de la liste chinoise et maintenant ce sont tous les OEM [fabricants d'équipements originaux] occidentaux", a déclaré Kolff.

Au Mali, la mine Goulamina de Leo Lithium prévoit de profiter des prix élevés pour exporter deux cargaisons de 30 000 tonnes de minerai de lithium d'ici la fin de l'année, a déclaré le directeur général Simon Hay.

Les recettes aideront à développer le projet pour permettre le traitement national, a déclaré Hay, avec une première production attendue au milieu de l'année prochaine pour être envoyée à la société chinoise Ganfeng Lithium.

