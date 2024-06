L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) va réexaminer la surveillance exercée par le Texas sur les puits utilisés pour injecter dans le sol les eaux usées et le dioxyde de carbone liés aux forages pétroliers, à la suite des "vives inquiétudes" exprimées par les groupes de défense de l'environnement, qui estiment que ces puits sont à l'origine d'une vague d'éruptions de puits, de gouffres et d'activités sismiques.

L'EPA a annoncé cet examen dans une lettre adressée le 23 mai aux groupes de défense de l'environnement, dont Reuters a pris connaissance vendredi.

Un porte-parole de l'EPA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Neuf groupes de défense de l'environnement et de surveillance basés au Texas, menés par Commission Shift et Clean Water Action, ont demandé cette révision en mars.

Le Texas est habilité à autoriser les puits d'injection dits de "classe II", qui sont utilisés pour l'élimination des eaux usées de forage ainsi que pour l'injection souterraine de dioxyde de carbone afin d'améliorer la récupération du pétrole dans les gisements en activité.

Dans leur pétition, les groupes demandent instamment au régulateur américain d'évaluer si la Texas Railroad Commission, l'agence de l'État qui réglemente la production, l'exploration et le transport du pétrole, respecte les normes fédérales prévues par la loi sur la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act) afin de protéger la santé publique et l'environnement.

"Nous pensons qu'une évaluation rigoureuse et transparente de la part de l'EPA aboutira à terme à une meilleure protection de nos ressources en eau et à une plus grande responsabilité des pratiques réglementaires", a déclaré Virginia Palacios, directrice exécutive de Commission Shift.

La Railroad Commission n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.