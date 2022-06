L'Airbus A321 XLR effectue son premier vol d'essai

HAMBOURG (Reuters) - Airbus a lancé mercredi le vol inaugural de son plus grand et plus récent avion de ligne à fuselage étroit, l'A321 XLR, alors que le groupe aéronautique cherche à tirer parti de la demande lucrative d'avions monocouloirs pour les vols long-courrier.

Le dernier-né du constructeur a décollé à 11h05 d'une usine à Hambourg, en Allemagne, et sa mise en service devrait se faire en 2024.

Airbus présente l'A321 XLR comme un modèle qui changera la donne parmi sa flotte d'avions à fuselage étroit, permettant aux compagnies aériennes de desservir de manière rentable des liaisons long-courrier peu fréquentées, plutôt que de contraindre les passagers à passer par des hubs pour gros porteurs.

L'appareil peut parcourir 8.700 km, soit 15% de plus que son monocouloir actuel le plus performant, ce pourrait permettre aux compagnies aériennes d'assurer des liaisons telles que Houston-Santiago, New York-Rome ou Tokyo-Sydney sans avoir à supporter le coût d'un gros biréacteur.

L'autonomie supplémentaire est rendue possible par l'ajout d'un nouveau réservoir de carburant central arrière, moulé dans la partie inférieure du fuselage.

Airbus doit cependant faire face aux questions des régulateurs sur le risque d'incendie lié à ce nouveau réservoir et a été contraint de retarder l'entrée en service de l'avion d'au moins trois mois, jusqu'à début 2024, pour permettre la modification de sa structure inférieure.

