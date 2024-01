Le gouverneur de l'Alabama, Kay Ivey, a déclaré que les autorités pénitentiaires avaient tué Kenneth Smith, un meurtrier condamné, jeudi soir, achevant ainsi la première exécution par asphyxie au gaz azoté, que l'État présente comme une alternative plus simple aux injections létales.

L'État a qualifié son nouveau protocole de "méthode d'exécution la plus indolore et la plus humaine connue de l'homme".

Les experts des Nations unies en matière de droits de l'homme et les avocats de M. Smith, qui a survécu à la précédente tentative ratée de l'Alabama de l'exécuter par injection létale, avaient cherché à empêcher cette méthode, affirmant qu'elle était risquée et qu'elle pouvait entraîner une mort douloureuse ou des blessures non mortelles.

Les responsables de la prison de l'Alabama et les journalistes qui ont assisté à l'exécution de M. Smith devaient s'entretenir prochainement avec les journalistes.