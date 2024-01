L'Alabama a proposé vendredi son aide à d'autres États américains désireux de procéder à des exécutions par asphyxie à l'azote gazeux, quelques heures après avoir été le premier à utiliser cette nouvelle méthode pour tuer avec succès Kenneth Smith, un prisonnier condamné pour un meurtre commis en 1988.

L'État a également promis d'autres exécutions en Alabama : Le procureur général Steve Marshall a déclaré que 43 autres condamnés à mort avaient choisi l'asphyxie plutôt que les injections létales depuis que les législateurs ont approuvé la méthode en 2018.

L'Alabama a qualifié la nouvelle méthode d'"humaine", tandis que les groupes de défense des droits de l'homme l'ont condamnée comme étant cruelle et torturante.

"L'Alabama l'a fait, et maintenant vous le pouvez aussi, et nous sommes prêts à vous aider à mettre en œuvre cette méthode dans vos États", a déclaré Marshall, un républicain, aux journalistes vendredi. Les législateurs de l'Oklahoma et du Mississippi ont également ajouté l'asphyxie à l'azote aux méthodes d'exécution de leurs États, mais ne l'ont pas encore utilisée.

M. Marshall a déclaré que l'asphyxie à l'azote, première nouvelle méthode d'exécution depuis le début des injections létales aux États-Unis en 1982, n'était "plus une méthode non testée".

"C'est une méthode qui a fait ses preuves", a-t-il ajouté.

Des représentants de l'État et des personnes ayant assisté à l'exécution publique de M. Smith, qui, fait inhabituel, avait survécu à une première tentative d'exécution en 2022, lorsque les bourreaux avaient eu du mal à insérer une ligne intraveineuse pour l'injection létale, ont donné des avis divergents quant à la violence de la méthode.

L'Alabama avait prédit dans des documents déposés au tribunal que, selon sa nouvelle méthode, M. Smith perdrait connaissance au bout de 30 secondes environ et mourrait peu de temps après. Les bourreaux ont attaché au visage de l'homme un masque respiratoire commercial de sécurité industrielle, fabriqué par Allegro Industries, un fabricant canadien de produits de sécurité, et l'ont relié à une bouteille d'azote pur.

Cinq journalistes autorisés à assister à l'exécution à travers une fenêtre, en tant que témoins des médias, ont déclaré que l'homme était resté conscient pendant plusieurs minutes après l'injection d'azote, puis qu'il s'était mis à trembler et à se tordre sur le brancard pendant environ deux minutes.

Le révérend Jeff Hood, qui se tenait à côté de Smith en tant que conseiller spirituel après avoir signé une décharge de sécurité reconnaissant les risques d'asphyxie à l'azote, a déclaré que Smith avait à plusieurs reprises jeté la tête en avant alors qu'il luttait pour la vie.

Les autorités de l'Alabama ont déclaré que tout s'était déroulé comme prévu. Ils ont déclaré que Smith semblait retenir sa respiration aussi longtemps qu'il le pouvait, et ont suggéré que les torsions étaient peut-être des "mouvements involontaires".

"Ce qui s'est passé la nuit dernière est un cas d'école", a déclaré M. Marshall.

Le département des sciences médico-légales de l'Alabama procédera à une autopsie du corps de Smith, ont indiqué les autorités pénitentiaires.

Smith a été reconnu coupable du meurtre d'Elizabeth Sennett après avoir accepté 1 000 dollars pour la tuer avec des complices à la demande de son mari, un prédicateur qui s'est suicidé par la suite.

Le jury a voté à 11 voix contre 1 pour le condamner à la prison à vie, mais un juge de l'Alabama a annulé sa décision en vertu d'une loi qui a par la suite été supprimée et jugée inconstitutionnelle. Certains membres de la famille de Sennett ont assisté à l'exécution et ont déclaré à la presse qu'ils avaient pardonné à ses assassins et qu'ils étaient heureux que l'exécution ait eu lieu.

L'Union américaine pour les libertés civiles, Amnesty International USA et d'autres groupes de défense des droits ont condamné l'exécution.

"L'objectif de ces méthodes est de cacher la douleur", a déclaré Maya Foa, codirectrice exécutive de l'association de défense des droits Reprieve. "Combien de prisonniers devront encore mourir dans d'atroces souffrances avant que les exécutions ne soient perçues pour ce qu'elles sont réellement : l'État s'empare violemment d'une vie humaine ?

M. Smith a contesté en vain les tentatives d'exécution de l'Alabama devant les tribunaux fédéraux, arguant que la première tentative bâclée et la nouvelle méthode non testée violaient l'interdiction constitutionnelle des "châtiments cruels et inhabituels".

Robert Grass, un avocat qui représentait Smith dans ces contestations, a déclaré qu'il était attristé par la mort de Smith et l'a décrit comme ayant trouvé la sobriété en prison et s'étant consacré à aider d'autres prisonniers à devenir sobres ou à le rester.

"Il a trouvé et pratiqué sincèrement sa foi", a déclaré M. Grass. "Il a étudié et obtenu un diplôme d'associé. Il a développé ses compétences artistiques et aurait fait un très bon avocat dans d'autres circonstances".