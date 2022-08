L'Alberta du Canada prévoit un excédent budgétaire de 13,2 milliards de dollars canadiens pour 2022-23.

Cette multiplication par plus de vingt de l'estimation de l'Alberta s'explique par les prévisions de revenus plus élevés provenant des redevances sur le bitume, d'autres recettes liées aux ressources et des impôts sur les sociétés au cours de l'exercice actuel, a déclaré le gouvernement provincial mercredi.

L'Alberta est la plus grande province productrice de pétrole du Canada et abrite les sables bitumineux, la troisième plus grande réserve de brut au monde. Son économie est étroitement liée aux prix du pétrole, qui ont bondi cette année en raison de facteurs tels que les inquiétudes concernant l'approvisionnement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La province s'attend maintenant à ce que les recettes provenant des ressources non renouvelables atteignent 28,4 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier, soit plus du double de ses prévisions budgétaires. Le total des recettes pour 2022-23 est estimé à 75,9 milliards de dollars canadiens.

L'Alberta prévoit utiliser les liquidités supplémentaires pour rembourser une dette de 13,4 milliards de dollars canadiens cette année et épargner des milliards de dollars supplémentaires pour la dette arrivant à échéance l'année prochaine. Le remboursement de la dette de cette année est le plus important jamais réalisé par la province et serait effectué sans emprunter de nouveaux fonds.

"Bien que les prix de l'énergie soient élevés en ce moment, l'Alberta doit saisir cette occasion pour renforcer les finances provinciales à long terme", a déclaré Jason Nixon, ministre des Finances de l'Alberta, lors d'une conférence de presse.

Jason Kenney, dans ses dernières semaines en tant que premier ministre de l'Alberta, a déclaré dans un communiqué que son gouvernement "remboursait la dette pour que les générations futures n'aient pas à le faire."

M. Kenney a démissionné de son poste de chef du Parti conservateur uni (PCU) après n'avoir obtenu qu'une faible majorité lors d'une révision du leadership en mai. Il passera le relais lorsque son parti aura élu un nouveau chef, ce qui devrait se faire en octobre.

Interrogé sur l'impact que pourrait avoir l'issue de la course à la direction sur les plans financiers, M. Nixon a répondu qu'il était "très confiant" que son approche fiscale avait le soutien de la majorité du parti et des candidats à la direction.

Les élections provinciales sont prévues pour le printemps 2023, et la principale opposition de l'UCP devrait être le Nouveau Parti Démocratique dirigé par Rachel Notley.

(1 $ = 1,3092 dollar canadien)