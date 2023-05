Les électeurs de la principale province pétrolière du Canada, l'Alberta, se rendent aux urnes lundi dans le cadre d'une course électorale serrée qui devrait avoir une incidence importante sur les objectifs climatiques du Premier ministre Justin Trudeau, qui sont déjà considérés comme étant à la traîne par rapport à leurs homologues du monde entier.

La bataille entre le Parti conservateur unifié (PCU) du premier ministre populiste Danielle Smith, qui brigue un second mandat consécutif, et le Nouveau parti démocratique (NPD) de gauche de Rachel Notley devrait être extrêmement serrée, selon les instituts de sondage, même si l'Alberta est traditionnellement un bastion conservateur.

Si l'UCP l'emporte, le programme climatique de M. Trudeau pourrait s'en trouver modifié, ce qui compliquerait la tâche du Canada qui s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici la fin de la décennie.

M. Smith s'oppose à de nombreuses politiques de M. Trudeau, notamment au plafonnement des émissions de gaz et de pétrole et à un réseau électrique à zéro émission d'ici 2035, arguant qu'elles nuiront au secteur de l'énergie, qui contribue pour plus de 20 % au PIB de l'Alberta.

Le NPD de Mme Notley, qui a gouverné de 2015 à 2019 après une victoire électorale surprise qui a mis fin à des décennies de règne conservateur dans la province, est considéré comme plus favorable aux plans libéraux visant à réduire rapidement les émissions, bien qu'il s'oppose également au plafonnement des émissions de pétrole et de gaz.

L'Alberta est la province canadienne qui émet le plus d'émissions, en grande partie à cause des vastes exploitations de sables bitumineux dans le nord de la forêt boréale. Elle produit 80 % des 4,9 millions de barils par jour de pétrole brut du pays.

Jared Dziuba, analyste chez BMO Capital Markets, a déclaré que les deux parties s'engageaient à décarboniser, mais que le rythme et les coûts de l'effort variaient.

" Nous voyons le résultat probable d'une victoire du NPD comme une décarbonisation (éventuellement) accélérée, mais potentiellement à des coûts nets beaucoup plus élevés pour l'industrie compte tenu de sa position sur l'environnement et les taxes ", a écrit M. Dziuba dans une note à ses clients, ajoutant que le PCU soutiendrait probablement un rythme de progrès régulier à un coût plus faible.

Le dernier sondage de la firme Léger montre que l'UCP, parti de droite, a une légère avance sur l'ensemble de la province, avec 49 % des électeurs décidés contre 46 % pour le NPD. Toutefois, le NPD détient une légère avance dans la capitale pétrolière de l'Alberta, Calgary, un champ de bataille clé où un certain nombre de sièges pourraient être attribués à l'un ou l'autre parti, selon un sondage de ThinkHQ Public Affairs.

Les deux leaders ont organisé des rassemblements dans la ville au cours du week-end.

"Je ne permettrai jamais à un Premier ministre libéral ou à un politicien d'Ottawa de supprimer progressivement notre industrie énergétique ou les emplois de nos formidables travailleurs du secteur de l'énergie", a déclaré M. Smith dans un discours prononcé vendredi, dans lequel il s'est engagé à faire croître l'économie et à rendre le coût de la vie plus abordable.

Mme Notley s'est adressée à ses partisans à Calgary samedi et a défendu le bilan de son parti en matière d'emploi, de soins de santé et de réduction de la pauvreté chez les enfants. Dimanche, elle a organisé un autre grand rassemblement à Edmonton, bastion du NPD et capitale de l'Alberta.

Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, les soins de santé sont devenus un enjeu majeur en Alberta, tandis que l'accessibilité financière est devenue une autre préoccupation majeure des électeurs en raison de l'inflation.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 heures à 20 heures, heure locale, et le résultat devrait être connu tard dans la nuit de lundi à mardi.

Une victoire de M. Smith marquerait un virage à droite dans la province. Depuis qu'elle a pris la tête de l'UCP en octobre, Mme Smith s'est opposée à ce qui était perçu comme une ingérence excessive du gouvernement fédéral et a fait adopter l'Alberta Sovereignty Act (loi sur la souveraineté de l'Alberta), qui donne à la province le pouvoir d'ignorer les lois fédérales qu'elle juge inconstitutionnelles.

Elle a également fait l'objet d'une série de controverses liées en grande partie à son opposition au vaccin obligatoire COVID-19.