L'OAIC, l'organisme public algérien chargé des céréales, a acheté entre 600 000 et 700 000 tonnes de blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international qui s'est achevé jeudi, ont indiqué des négociants européens.

Les achats se situent entre 250,50 et 252 dollars la tonne, coût et fret (c&f) inclus, ont-ils déclaré. Les estimations précédentes des négociants concernant des achats à hauteur de 253 dollars la tonne coût et fret inclus ont été considérées comme trop élevées par les négociants lors des évaluations effectuées en fin de soirée.

Les négociants avaient auparavant soupçonné un achat substantiel, mais n'étaient pas sûrs du volume. En fin de soirée, le consensus sur le volume acheté se situait entre 600 000 et 700 000 tonnes métriques.

Les achats de l'Algérie dans le cadre des appels d'offres sont d'origine facultative, mais les négociants soupçonnaient initialement que les prix bas signifiaient que le blé russe serait largement utilisé pour approvisionner l'achat, éventuellement avec d'autres origines de la mer Noire.

Les rapports reflètent les évaluations des négociants car l'Algérie n'annonce pas les résultats de ses appels d'offres et d'autres estimations de prix et de volumes sont encore possibles ultérieurement.

Le blé est recherché pour être expédié en 2024 en deux périodes à partir des principales régions d'approvisionnement, y compris l'Europe : Du 1er au 15 octobre et du 16 au 31 octobre. Si le blé provient d'Amérique du Sud ou d'Australie, il sera expédié un mois plus tôt.

L'Algérie est un client essentiel pour le blé de l'Union européenne, en particulier de la France, mais les exportateurs russes et d'autres pays de la région de la mer Noire se sont fortement développés sur le marché algérien.

Lors de son dernier appel d'offres pour le blé, le 18 juillet, l'Algérie a acheté entre 700 000 et 750 000 tonnes à un prix compris entre 241 et 244 dollars la tonne c&f incluse. Les négociants s'attendent à ce que les achats de juillet proviennent de la région de la mer Noire, notamment de Russie, d'Ukraine et de Bulgarie. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg et de Gus Trompiz à Paris, rédaction de Marguerita Choy)