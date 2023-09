Le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Maroc a incité l'Algérie, qui a coupé les liens avec son voisin il y a deux ans, à mettre de côté les mauvaises relations entre les deux pays et à ouvrir son espace aérien aux vols d'aide.

La frontière entre l'Algérie et le Maroc, les pays les plus puissants de la région, est fermée depuis 1994. Alger a fermé son espace aérien au Maroc et suspendu ses relations diplomatiques en 2021, accusant Rabat d'"actes hostiles".

Elle a accusé le Maroc d'utiliser des logiciels espions contre elle, de soutenir un groupe séparatiste et de manquer à ses engagements bilatéraux, notamment en ce qui concerne le territoire contesté du Sahara occidental, allégations que le Maroc a rejetées en les qualifiant d'"absurdes".

L'Algérie a été plus lente à présenter ses condoléances que de nombreux autres pays d'Afrique du Nord et d'Europe samedi, mais le ministère des affaires étrangères a déclaré qu'il "suivait avec beaucoup de peine et de tristesse" les conséquences du tremblement de terre.

La présidence algérienne a déclaré plus tard qu'elle ouvrirait son espace aérien aux vols humanitaires ou médicaux.

Le ministère a déclaré qu'il était prêt à répondre à toute demande d'aide de la part du Maroc. Lors des incendies meurtriers qui ont ravagé l'Algérie au cours des trois derniers étés, le Maroc a fait des offres d'aide qu'Alger a publiquement ignorées.

Malgré les relations chancelantes entre les gouvernements, les deux pays, qui partagent une longue frontière s'étendant de la Méditerranée au Sahara, ont des liens historiques et culturels profonds, de sorte que de nombreux Algériens et Marocains ordinaires entretiennent de meilleures relations personnelles.

De nombreux Algériens ont exprimé leur solidarité avec le Maroc sur les réseaux sociaux, certains disant qu'ils espéraient que les mauvaises relations politiques n'entraveraient pas l'aide apportée à leur voisin.

"Malgré l'absence de relations diplomatiques entre nos deux pays, les Algériens ont l'obligation morale d'aider les Marocains parce qu'ils sont frères et voisins", a déclaré Djalal Hamdaoui, un enseignant à la retraite, par téléphone.

Abdelkader Bengrina, chef du parti islamiste Harakat Al Bina, a déclaré dans un communiqué : "Nous exhortons le gouvernement à dépasser les divergences et à apporter toute l'aide nécessaire au peuple frère du Maroc".

Le tremblement de terre de vendredi soir, le plus meurtrier au Maroc depuis 1960 avec plus de 1 000 morts confirmés samedi après-midi, a suscité des expressions de condoléances du monde entier et des offres d'aide.