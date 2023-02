L'Algérie prend des mesures contre une association de jeunes et un parti politique dissidents

Le Conseil d'État n'a pas donné de raison pour sa décision de dissoudre le Rassemblement Actions Jeunesse Algérienne, qui avait déjà été interdit d'activité, ou de suspendre le Mouvement Démocratique et Social.

Ces derniers mois, l'Algérie a intensifié la répression de la dissidence, selon les groupes de défense des droits, après avoir écrasé le mouvement de protestation de masse "Hirak" qui a mobilisé des centaines de milliers de manifestants lors de manifestations hebdomadaires de 2019 à 20 ans.

Les protestations ont incité les militaires à forcer le président Abdelaziz Bouteflika à démissionner après deux décennies au pouvoir et ont conduit à l'emprisonnement de plusieurs personnalités de son entourage pour corruption.

Cependant, les protestations se sont poursuivies jusqu'à ce que les autorités imposent un lockdown au début de la pandémie de COVID-19 en avril 2020, avec des manifestations hebdomadaires exigeant toujours que l'armée quitte la politique.

Certains militants des droits et journalistes ont depuis été emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire et interdits de voyage, et des groupes de défense des droits ont été empêchés de fonctionner ou fermés.

(Cette histoire a été corrigée pour changer le nom de l'association en "Rassemblement Actions Jeunesse Algérienne" au lieu de "Rassemblement Algérie Jeunesse" au paragraphe 2).