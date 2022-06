L'Algérie suspend son traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne

ALGER/MADRID, 8 juin (Reuters) - L'Algérie a suspendu son traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération avec l'Espagne, vieux de 20 ans, après des mois de tensions entre les deux pays liées au rapprochement entre Madrid et le Maroc sur la question du Sahara occidental.

Aucune raison n'a été donnée à la décision du Conseil supérieur de sécurité algérien, qui a été rapportée par les médias d'État algériens mercredi et confirmée par des sources diplomatiques espagnoles.

Celles-ci ont déclaré que le gouvernement espagnol regrettait cette décision, qu'il "considère l'Algérie comme un pays voisin et ami et réitère son entière disponibilité afin de continuer à maintenir et développer des relations spéciales de coopération".

L'Algérie a par ailleurs interdit toutes les importations en provenance d'Espagne à compter de jeudi, selon un communiqué publié par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers algérienne.

L'Algérie est également un important fournisseur de gaz naturel de l'Espagne et les contrats à long terme conclus entre les deux pays permettent à Madrid de s'approvisionner à un prix bien inférieur à celui du marché, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

En raison de la détérioration de leurs relations, l'Algérie devrait revoir ses prix à la hausse pour tout nouveau contrat gazier avec des entreprises espagnoles, a ajouté la source, qui n'a pas souhaité être identifiée.

Interpellé par des élus d'opposition mercredi au Parlement, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez n'a fait aucun commentaire sur les relations avec l'Algérie mais il a défendu sa politique à l'égard du Sahara occidental.

En avril, le Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental soutenu par l'Algérie, a déclaré qu'il rompait ses liens avec l'Espagne après que Madrid a déclaré soutenir le projet marocain d'autonomie de l'ancienne colonie espagnole. (Reportage d'Enas Alashray et Belen Carreno ; Rédaction Lamine Chikhi et Andrei Khalip; version française Dina Kartit et Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)