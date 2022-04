L'Allemagne abaisse sa prévision de croissance à 2,2% en 2022

BERLIN, 27 avril (Reuters) - Le ministère de l'Economie allemand a abaissé mercredi sa prévision de croissance pour cette année à 2,2%, contre 3,6% attendu fin janvier, en raison de l'impact de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des prix de l'énergie.

Pour 2023, le ministère s'attend à une croissance de 2,5%, une prévision légèrement supérieure à celle de 2,3% présentée en début d'année.

Le gouvernement allemand anticipe une inflation de 6,1% en 2022 et de 2,8% l'an prochain, la hausse des prix de l'énergie se répercutant sur l'ensemble des prix à la consommation, a ajouté le ministère. (Reportage Riham Alkousaa et Rachel More, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)