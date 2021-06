L'Allemagne accueillera une nouvelle conférence sur la Libye le 23 juin

BERLIN, 1er juin (Reuters) - L'Allemagne tiendra conjointement avec les Nations unies une conférence consacrée à la Libye le 23 juin à Berlin, a annoncé mardi le ministère allemand des Affaires étrangères.

Le gouvernement intérimaire libyen participera pour la première fois aux pourparlers lancés à Berlin lors d'une conférence inaugurale en janvier 2020, a précisé un porte-parole du ministère dans un communiqué.

En France, le président Emmanuel Macron reçoit ce mardi le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale de la Libye, Abdelhamid Dbeibah.

Le nouveau gouvernement libyen d'union nationale devant conduire la Libye aux élections présidentielle et législatives en fin d'année est entré en fonction le 15 mars, après des années de divisions symbolisées par l'existence de deux administrations parallèles dans l'ouest et l'est du pays. (Sabine Siebold; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)