L'Allemagne annonce des mesures pour renforcer le stockage de gaz alors que la Russie réduit son approvisionnement

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne, qui dépend de Moscou pour la plupart de son gaz, cherche à remplir ses installations de stockage de gaz et à éliminer progressivement les importations d'énergie russe.

Le ministère allemand de l'économie a déclaré que les nouvelles mesures comprendraient un recours accru aux centrales électriques au charbon ainsi qu'un système d'enchères qui débutera dans les prochaines semaines pour inciter l'industrie à consommer moins.

Il prévoit également 15 milliards d'euros (15,8 milliards de dollars) de lignes de crédit pour l'opérateur du marché du gaz allemand, via le créancier public KfW, afin de remplir plus rapidement les installations de stockage de gaz, a déclaré une source gouvernementale qui a demandé à ne pas être nommée.

Le ministre de l'économie, Robert Habeck, a déclaré qu'en fonction de la situation, le ministère, qui est chargé de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la première économie d'Europe, prendra d'autres mesures.

Deux personnes au fait de la situation, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que cela pourrait inclure le lancement de la deuxième phase du plan d'urgence pour le gaz en Allemagne.

La deuxième phase, qui entre en vigueur lorsqu'il existe un risque élevé de pénurie de gaz à long terme, permettrait aux services publics de répercuter les prix élevés du gaz sur les clients et contribuerait ainsi à réduire la demande.

L'association allemande de l'industrie chimique, VCI, qui représente le secteur le plus exposé aux coupures de gaz, a déclaré que la réduction des approvisionnements n'avait pas encore causé de problèmes aigus.

DOULOUREUSES MAIS NÉCESSAIRES

Les mesures annoncées dimanche font suite à un paquet dévoilé plus tôt dans l'année pour fournir aux entreprises énergétiques et à l'économie allemande des paiements de soutien pour gérer la crise ukrainienne, qui a entraîné une flambée des coûts de l'électricité.

"La situation tendue et les prix élevés sont une conséquence directe de la guerre d'agression du (président russe Vladimir) Poutine contre l'Ukraine", a déclaré M. Habeck dans un communiqué.

"Qui plus est, il s'agit manifestement d'une stratégie de Poutine visant à nous insécuriser, à faire grimper les prix et à nous diviser. Nous ne laisserons pas cela se produire. Nous riposterons de manière décisive, précise et réfléchie."

Le ministère de l'Économie a déclaré que le retour des centrales électriques au charbon dans le panorama pourrait ajouter jusqu'à 10 gigawatts de capacité en cas de situation critique d'approvisionnement en gaz, ajoutant qu'une loi correspondante serait soumise à la chambre haute du Parlement le 8 juillet.

"C'est douloureux, mais c'est une pure nécessité dans cette situation pour réduire la consommation de gaz", a déclaré M. Habeck, membre du parti des Verts qui a fait pression pour une sortie plus rapide du charbon à forte intensité de carbone.

"Mais si nous ne le faisons pas, alors nous courons le risque que les installations de stockage ne soient pas assez pleines à la fin de l'année, vers la saison d'hiver. Et nous sommes alors soumis à un chantage au niveau politique."

L'Allemagne vise des niveaux de stockage de 80 % en octobre et de 90 % en novembre.

Les données de Gas Infrastructure Europe montrent que les niveaux de stockage de gaz allemand étaient de 57,03 % au 17 juin, contre 29,69 % le 24 février, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine.

(1 $ = 0,9526 euros)