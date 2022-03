L'Allemagne conclut un accord énergétique avec le Qatar

20 mars (Reuters) - L'Allemagne et le Qatar ont conclu un partenariat énergétique de long terme, a annoncé dimanche le porte-parole du ministère allemand de l'Economie, alors que la plus grande économie d'Europe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des sources d'énergie russes.

La Russie est le principal fournisseur de gaz de l'Allemagne et le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a lancé plusieurs initiatives visant à réduire la dépendance énergétique de son pays à l'égard des approvisionnements de Moscou depuis l'invasion russe en Ukraine.

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani, a reçu dimanche Robert Habeck et les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre leur deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie, a indiqué le pays du Golfe dans un communiqué.

Un porte-parole du ministère allemand de l'Economie a confirmé qu'un accord avait été conclu.

"Les entreprises qui sont venues au Qatar avec Robert Habeck vont maintenant entamer des négociations contractuelles avec la partie qatarie", a déclaré le porte-parole.

L'Allemagne a récemment annoncé son intention de construire deux terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le Qatar a ajouté avoir convenu avec l'Allemagne que "leurs entités commerciales respectives reprendraient le dialogue et feraient progresser les discussions sur les approvisionnements en GNL à long terme". (Reportage Moataz Mohamed et Klaus Lauer, rédigé par Shakeel Ahmad, Moataz Mohamed et Tom Sims, version française Laetitia Volga)