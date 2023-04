Une mission de l'armée allemande visant à évacuer environ 150 citoyens du Soudan a dû être interrompue mercredi en raison des combats dans la capitale Khartoum, a rapporté le magazine d'information Spiegel en citant des sources anonymes.

Un porte-parole du ministère de la défense a refusé de commenter ce rapport. Le ministère des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Selon le Spiegel, l'armée de l'air de la Luftwaffe a envoyé trois avions de transport A400M pour cette mission tôt dans la journée de mercredi. Les avions avaient atterri en Grèce pour une escale de ravitaillement.

L'armée de la Bundeswehr a interrompu la mission en raison d'informations faisant état d'une reprise des affrontements et des frappes aériennes à Khartoum, selon le rapport.

Des combats ont éclaté au Soudan samedi, tuant au moins 185 personnes et faisant dérailler un plan de transition vers une démocratie civile dans le pays, soutenu par la communauté internationale.

Les puissances étrangères, dont les États-Unis, ont fait pression pour un cessez-le-feu entre l'armée et les forces paramilitaires, alors que la situation humanitaire devient de plus en plus désastreuse.