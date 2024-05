L'Allemagne est confrontée à des pressions croissantes en matière de dépenses et le gouvernement devrait envisager d'assouplir le frein à l'endettement, a déclaré le Fonds monétaire international mardi, mais des sources du ministère des finances ont déclaré qu'une telle mesure risquait d'alimenter l'inflation.

La modification des règles du frein à l'endettement, qui limite les déficits publics à 0,35 % du produit intérieur brut, nécessiterait une majorité des deux tiers des chambres haute et basse du parlement.

"Le frein à l'endettement de l'Allemagne est fixé à un niveau relativement strict, de sorte que la limite annuelle de l'emprunt net pourrait être assouplie d'environ 1 point de pourcentage du PIB tout en maintenant le ratio dette/PIB sur une tendance à la baisse", a déclaré le FMI dans un rapport.

Cela permettrait de dégager une plus grande marge de manœuvre pour les investissements publics "indispensables", selon le FMI.

En novembre, une décision de justice a creusé un trou de 60 milliards d'euros dans les finances publiques et a bouleversé le cadre de financement du gouvernement.

Même si la réforme du frein à l'endettement faciliterait l'assainissement budgétaire, des réformes visant à réduire les pressions sur les dépenses à moyen terme et à augmenter les recettes sont également nécessaires, a ajouté le FMI.

Le frein à l'endettement est farouchement défendu par le ministre des finances, Christian Lindner. Selon des sources du ministère des finances, la recommandation du FMI comporte des risques.

"La réforme du frein à l'endettement risque d'alimenter à nouveau l'inflation, qui vient à peine de commencer à baisser", ont déclaré ces sources, ajoutant qu'une dette plus élevée signifiait également des coûts de taux d'intérêt plus élevés.

Dans ses perspectives économiques mondiales publiées en avril, le FMI a réduit ses prévisions pour le produit intérieur brut allemand à une croissance de 0,2 % en 2024 et de 1,3 % en 2025, s'attendant à une reprise graduelle tirée par la consommation cette année, alors que l'inflation continue de diminuer.

Le retour de la croissance devrait progressivement renforcer la confiance, ce qui stimulera encore la consommation en 2025.

L'investissement privé devrait également se redresser en 2025 grâce à l'amélioration de la demande et à une politique monétaire modérée en 2024 et 2025. "En conséquence, la croissance du PIB devrait s'accélérer pour se situer entre 1,0 % et 1,5 % en 2025-26", a déclaré le FMI.

À moyen terme, le vieillissement rapide de la population devrait ralentir la croissance et nuire aux finances publiques.

Avec le départ à la retraite des baby-boomers et la diminution des récentes vagues d'immigration, le taux de croissance annuel de la population allemande en âge de travailler devrait baisser d'environ 0,7 point de pourcentage, soit plus que dans n'importe quel autre pays du G7.

Ces données démographiques défavorables devraient ralentir la croissance annuelle à environ 0,7 % à moyen terme.

Le FMI a déclaré que les perspectives de croissance à moyen terme pourraient être renforcées par une augmentation des investissements publics, notamment dans la transition écologique et la numérisation.

Pour stimuler davantage la productivité et l'esprit d'entreprise, le gouvernement devrait intensifier ses efforts pour réduire la bureaucratie et promouvoir la numérisation, a conseillé le FMI. (Reportage de Maria Martinez ; Rédaction de Nick Macfie)