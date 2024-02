Les ministres allemands de l'économie et des finances ont évoqué dimanche l'idée d'une réforme de l'impôt sur les sociétés du pays comme moyen de soulager les entreprises qui sont confrontées à de nombreux défis, notamment les coûts élevés de l'énergie.

L'Allemagne a "un impôt sur les sociétés qui n'est plus compétitif et qui ne favorise plus les investissements", a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck à l'hebdomadaire Welt am Sonntag.

"C'est précisément la raison pour laquelle nous devrions réfléchir à la manière dont nous pouvons, par exemple, financer des allègements fiscaux, des incitations fiscales pour les investissements à l'avenir", a-t-il ajouté.

M. Habeck a déclaré que le gouvernement était contraint par ce qu'il a appelé "une marge de manœuvre financière extrêmement étroite", soulignant la pression des économies en ce qui concerne le budget 2025 de l'Allemagne.

Ses commentaires interviennent après que le ministre des finances, Christian Lindner, a appelé à des mesures visant à renforcer l'économie, notamment une plus grande flexibilité sur le marché du travail, une réduction de la bureaucratie ainsi que des incitations fiscales dans le cadre de la réforme de l'impôt sur les sociétés.

"Je suis d'accord avec Christian Lindner. Nous devons faire plus pour la croissance et la dynamique économique", a déclaré M. Habeck, ajoutant qu'il travaillait avec M. Lindner sur un ensemble de réformes.

M. Lindner a déclaré dimanche à la chaîne de télévision allemande ARD qu'il existait un consensus sur le fait que les entreprises allemandes n'étaient pas compétitives à l'échelle internationale, appelant à une action rapide pour mettre en place un paquet de mesures adéquates.

"Si nous ne faisons rien, l'Allemagne s'appauvrira", a déclaré M. Lindner, ajoutant qu'il était primordial de renforcer l'économie affaiblie du pays pour garantir la prospérité.

S'il a exclu l'idée d'un budget spécial pour les entreprises allemandes, il a suggéré de les libérer de la taxe dite de solidarité, introduite après la réunification pour soutenir les États les plus pauvres de l'Allemagne de l'Est.

M. Lindner, qui a déclaré être en contact permanent avec M. Habeck, a indiqué que la pression était forte pour obtenir des résultats maintenant que les deux ministres étaient alignés.

"Nous devons maintenant obtenir des résultats", a-t-il déclaré. (Reportage de Christoph Steitz ; Rédaction de Emelia Sithole-Matarise et Giles Elgood)