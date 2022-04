L'Allemagne devrait explorer ses réserves nationales de pétrole et de gaz pour "voler de ses propres ailes" : un ministre

Après avoir prospéré pendant des années grâce aux importations d'énergie russe, l'Allemagne est convulsée par un débat sur la manière de mettre fin à une relation commerciale qui, selon les critiques, finance l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie fournit 40 % des besoins en gaz de l'Europe.

"Je pense que l'accord de coalition stipulant que nous ne voulons plus produire de pétrole et de gaz en mer du Nord et que nous ne voulons pas explorer de nouveaux gisements est dépassé", a déclaré M. Lindner, cité par la chaîne de télévision ntv, citant le magazine The European.

M. Lindner a déclaré que l'Allemagne disposait de réserves inutilisées de matières premières et qu'elle devait "voler de ses propres ailes" en matière de politique énergétique.

Le gouvernement développera systématiquement les énergies renouvelables pour combler le déficit d'approvisionnement, mais d'autres alternatives doivent être envisagées, a-t-il déclaré, ajoutant que l'exploration nationale du pétrole et du gaz avait une perspective économique différente de celle supposée auparavant en raison de l'augmentation des prix de l'énergie.

"Nous devons examiner ce qui se passe réellement en mer du Nord", a déclaré M. Lindner, ajoutant que l'Allemagne doit discuter avec ses partenaires européens, notamment les Pays-Bas, à ce sujet.

Environ un milliard de mètres cubes de gaz pourraient être produits annuellement à partir du champ de gaz naturel situé dans la zone frontalière germano-néerlandaise de la mer du Nord, près de l'île de Borkum, a indiqué la chaîne ntv, citant des estimations de l'Association fédérale du gaz naturel, du pétrole et de la géoénergie.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le ministère allemand de l'économie et du climat a présenté un ensemble de mesures visant à accélérer l'expansion des énergies renouvelables, alors que la nécessité de réduire la forte dépendance du pays aux combustibles fossiles russes rend ses plans de transition verte encore plus urgents.