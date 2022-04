L'Allemagne dit que l'Ouest doit convenir de plus de sanctions contre la Russie après les meurtres de Bucha

L'économie russe est confrontée à la crise la plus grave depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, après que les États-Unis et leurs alliés aient imposé des sanctions paralysantes en raison de l'invasion de l'Ukraine par Poutine le 24 février.

Dimanche, la Russie a nié que ses forces étaient responsables de la mort de civils dans la ville de Bucha et a déclaré que l'Ukraine avait mis en scène un spectacle pour les médias occidentaux.

Reuters a vu des cadavres éparpillés dans la ville. L'un d'eux semblait avoir les mains liées par un tissu blanc et avoir reçu une balle dans la bouche. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accusé la Russie de perpétrer un "génocide".

L'Occident a mis en garde contre de nouvelles sanctions.

"Poutine et ses partisans vont ressentir les conséquences" de leurs actions, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz dans une déclaration aux journalistes à la chancellerie.

La ministre allemande de la défense, Christine Lambrecht, a déclaré que l'Union européenne devrait parler de l'arrêt des importations de gaz russe.

L'Allemagne, première économie d'Europe, a jusqu'à présent résisté aux appels à imposer un embargo sur les importations d'énergie en provenance de Russie, affirmant que son économie et celle d'autres pays européens en sont trop dépendantes. La Russie fournit 40 % des besoins en gaz de l'Europe.

Les États-Unis ont déclaré que les responsables de tout crime de guerre devaient être tenus pour responsables, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle renforçait ses sanctions et la France a condamné les "abus massifs" des forces russes en Ukraine.

SANCTIONS

Le Kremlin affirme que les sanctions de l'Occident - les plus lourdes de l'histoire moderne - équivalent à une déclaration de guerre économique et que Moscou va désormais se tourner vers l'Est, vers des partenaires tels que la Chine et l'Inde.

Largement coupée des économies occidentales, la Russie est confrontée à la plus grande contraction économique depuis des décennies alors que les prix augmentent. M. Poutine a déclaré que l'Occident ne comprend rien à la Russie s'il pense que les Russes vont céder aux sanctions.

Pourtant, la coupure du gaz russe - ou d'une plus grande partie des ressources naturelles de la Russie - anéantirait la croissance des plus grandes économies européennes, ferait grimper les prix de l'énergie à des niveaux records et propulserait une onde de choc inflationniste dans l'économie mondiale.

La Russie, qui fournit du gaz à l'Europe depuis les années 1970, serait privée de centaines de milliards de dollars de recettes en devises. Elle durcirait probablement sa réponse à la "guerre économique" de l'Occident.

"Le monde est bien plus grand que l'Europe - et en fait la Russie est bien plus grande que l'Europe - donc tôt ou tard, nous aurons un dialogue, peu importe ce que veulent les gens de l'autre côté de l'océan", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision d'État Channel One.

L'Ukraine a demandé un embargo total sur le pétrole, le gaz et le charbon, une interdiction des navires et des cargaisons russes et la déconnexion de toutes les banques russes de SWIFT.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions.

Poutine affirme que l'"opération militaire spéciale" en Ukraine est nécessaire parce que les États-Unis utilisaient l'Ukraine pour menacer la Russie et que Moscou devait se défendre contre la persécution des russophones par l'Ukraine.

L'Ukraine affirme que Moscou a lancé une guerre d'agression et que les allégations de persécution de Poutine sont absurdes.