L'Allemagne donnera la priorité aux produits énergétiques essentiels par voie ferroviaire si la perturbation du Rhin s'aggrave

DB Netz, la branche du réseau ferroviaire de l'opérateur Deutsche Bahn, a déjà remanié les conditions d'utilisation pour donner la préférence aux trains transportant des produits pétroliers et de la houille pour les générateurs d'électricité, alors que l'Allemagne s'attaque à une crise énergétique.

"L'objectif est de garantir le fonctionnement continu des centrales électriques, des raffineries, des réseaux électriques et d'autres infrastructures importantes pour le système", indique le projet élaboré par les ministères des transports et de l'économie et vu par Reuters.

Il mentionnait également que les équipements de gaz et de transformateurs pour la production et la transmission d'électricité devaient être prioritaires par rapport aux services de transport de passagers et aux autres besoins industriels.

Le cabinet du gouvernement allemand doit approuver la législation provisoire qui serait limitée à six mois, selon le projet.

Les niveaux d'eau du Rhin sont bas en raison d'un temps exceptionnellement chaud et sec, ce qui empêche de nombreux navires de naviguer à pleine charge sur cette route maritime critique.

Cette situation a coïncidé avec une pénurie de gaz pour les centrales électriques, le chauffage et les processus industriels en raison de la réduction des exportations russes, ce qui a conduit les opérateurs à revenir temporairement à une utilisation plus importante du charbon et du pétrole.

"Nous avons besoin de mesures extraordinaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement", a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck dans un communiqué.

Un important niveau de référence de la ligne de flottaison au point d'étranglement de Kaub près de Coblence se situait à 34 centimètres à midi (1000 GMT) dimanche, soit 3 cm de moins que samedi à la même heure.

Kaub a atteint 25 cm à un moment donné en 2018.