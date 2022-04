L'Allemagne échappe à la récession au premier trimestre 2022

Berlin (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) allemand a progressé de 0,2% au premier trimestre 2022, malgré l'impact "croissant" de la guerre en Ukraine. Le conflit a entraîné une flambée des prix de l'énergie et a aggravé les pénuries, selon des chiffres préliminaires publiés vendredi.

L'Allemagne échappe ainsi à la récession technique, après un recul du PIB au quatrième trimestre 2021 de 0,3%, même si "la guerre en Ukraine influence de façon croissante la conjoncture", selon un communiqué de l'Institut de statistiques Destatis. L'indicateur fait mieux que les prévisions du service d'analyste financier Factset, qui tablait sur une croissance de 0,15%.

Sur un an, le PIB connaît une forte hausse de 3,7%. Ce résultat positif s'explique notamment par "des investissements élevés", dans le pays, selon Destatis.

L'économie est portée par une dynamique suscitée par "l'assouplissement des mesures contre le coronavirus, qui a eu un effet positif", commente Jens Oliver Niklash, de la banque LBBW. "Mais avec la guerre en Ukraine, les données actuelles sur la croissance du PIB (...) sont un coup d'oeil dans le rétroviseur", commente Carsten Brzeski, expert pour la banque ING.

Poids de la guerre en Ukraine

La première économie de la zone euro est, depuis février, frappée de plein fouet par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. L'industrie exportatrice, pilier de son modèle, est particulièrement touchée.

L'invasion a en effet aggravé les goulots d'étranglement dans sur de nombreux marchés, en raison des sanctions contre la Russie et des arrêts de production en Ukraine, qui fournit notamment le secteur automobile. La guerre fait aussi flamber les prix de l'énergie, alimentant une inflation galopante, qui a atteint 7,4% sur un an en avril, affectant le pouvoir d'achat des ménages et les revenus des entreprises.

L'ensemble de ces phénomènes a conduit le gouvernement allemand à réduire ses prévisions de croissance. Il table désormais une hausse de 2,2% du PIB cette année, contre 3,6% prévu en janvier. Le bilan pourrait toutefois être beaucoup plus lourd en cas de suspension des livraisons de gaz russe, soit à cause d'un embargo européen, soit par décision de Moscou.

Selon la Bundesbank, une sortie soudaine du gaz russe pourrait coûter à l'Allemagne 5 points de pourcentage pour son PIB, et le pays pourrait alors connaître une récession de 2%. L'Allemagne dépendait avant la guerre à 55% du gaz russe pour son approvisionnement, un chiffre que le gouvernement a toutefois récemment pu faire tomber à 35%.

Avec une croissance de 2,8% l'an dernier, l'Allemagne avait affiché une moins bonne performance par rapport à ses voisins européens, en raison des pénuries. En 2020, la pandémie de Covid-19 avait entraîné une récession de 4,6%.

afp/vj