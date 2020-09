L'Allemagne, en rebond économique, espère éviter un autre confinement

Francfort (awp/afp) - L'Allemagne pourra éviter une nouvelle phase de confinement généralisé malgré une poussée des cas de contaminations de Covid-19, a estimé mardi son ministre de l'Economie, Berlin s'attendant aussi à une récession moins mauvaise que prévue en 2020.

"Je suis convaincu que nous pouvons et allons empêcher un deuxième confinement général", a déclaré M. Altmaier devant la presse, alors que la récession en 2020 devrait finalement être moins importante qu'attendue.

Le gouvernement allemand a revu mardi sa prévision conjoncturelle pour 2020 et table désormais sur une chute de 5,8% du Produit intérieur brut en 2020, moins mauvais que les 6,3% initialement prévus.

"La récession au premier semestre était moins forte que ce que nous craignions et le rebond (...) est plus rapide et dynamique que ce que nous avions espéré", a expliqué M. Altmaier.

En conséquence, le rebond en 2021 sera légèrement moins fort, avec une croissance de 4,4%, a-t-il ajouté.

Le marché du travail allemand semble de son côté amorcer un virage positif: le taux de chômage dans le pays est resté stable à 6,4% en août, selon des données corrigées des variations saisonnières publiées mardi, et le chômage partiel a commencé une baisse en juin.

Des mesures de restrictions suscitent déjà des tensions en Allemagne, où environ 40.000 personnes ont participé samedi à un meeting appelant "à la fin de toutes les restrictions en place" contre le Covid-19.

La tentative de prise d'assaut du Reichtag, le Parlement national, en marge de cette manifestation, a provoqué un tollé dans le pays.

afp/jh