L'Allemagne, encore championne des excédents extérieurs en 2018-Ifo

BERLIN, 20 août (Reuters) - L'Allemagne devrait dégager en 2018 le plus important excédent des comptes courants au monde pour la troisième année consécutive, selon des prévisions publiées lundi par l'institut de conjoncture Ifo qui risquent de raviver les critiques à l'encontre de la politique économique et budgétaire de la chancelière Angela Merkel.

L'excédent des comptes courants allemands devrait s'établir à 299 milliards de dollars (262 milliards d'euros) cette année devant celui du Japon attendu à 200 milliards de dollars par l'Ifo.

Le Fonds monétaire international et la Commission européenne pressent Berlin de stimuler la demande intérieure et les importations afin de soutenir la croissance mondiale et de réduire les déséquilibres économiques globaux.

Le président américain Donald Trump a aussi ciblé les excédents allemands, estimant qu'ils étaient en partie accumulés au détriment des Etats-Unis. (Michael Nienaber, Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon)