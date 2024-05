L'Allemagne envisage d'abolir l'année prochaine le tarif de stockage du gaz qu'elle impose à ses voisins pour l'achat de gaz provenant de ses réserves, a déclaré jeudi un fonctionnaire du ministère de l'économie, à la suite de plaintes des pays voisins.

Cette taxe est un héritage de la crise énergétique qui a atteint son paroxysme en 2022, lorsque la Russie a réduit ses livraisons de gaz à l'Europe. Elle impose une taxe supplémentaire sur le carburant prélevé dans les réserves de gaz de l'Allemagne pour tenter de récupérer les milliards d'euros qu'elle a dépensés pour acheter du gaz non russe à des prix très élevés afin d'éviter les pénuries de carburant.

L'Autriche, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie ont déclaré que la taxe nuisait à leurs efforts pour éviter le gaz russe en rendant plus coûteux l'achat de combustible non russe livré via l'Allemagne. Elles ont demandé à la Commission européenne de résoudre ce problème.

Berlin a convenu avec la Commission d'abolir la taxe, mais cela ne se fera pas avant l'année prochaine, a déclaré Sven Giegold, secrétaire d'État à l'énergie, en marge d'une réunion des ministres de l'énergie de l'Union européenne à Bruxelles.

"Étant donné que cela nécessite un changement juridique, la date la plus proche possible est le 1er janvier 2025", a-t-il déclaré, ajoutant que la suppression de la taxe réduirait considérablement les coûts du transit du gaz par l'Allemagne et aiderait les pays voisins à se passer du gaz russe.

La Commission a émis des doutes quant à la légalité de la taxe, car les règles du marché unique de l'UE interdisent les droits de douane sur le commerce entre les pays membres.

"Nous n'avons jamais eu l'intention d'entraver la diversification de l'approvisionnement en gaz russe par le biais de cette taxe. Bien au contraire", a déclaré M. Giegold, ajoutant qu'une augmentation prévue de la taxe en juillet entrerait toujours en vigueur et serait principalement payée par les clients allemands.

"Le système de stockage du gaz continuera d'exister et ne sera supprimé que sur les interconnexions (avec les pays voisins). Car le problème de financement persiste", a-t-il ajouté.

La ministre autrichienne de l'énergie, Leonore Gewessler, a salué l'annonce allemande.

"Je suis très heureuse que nos négociations intenses et l'attention que nous avons portée à cette question aient abouti à de bons résultats", a déclaré Mme Gewessler en marge de la réunion de Bruxelles. (Reportage de Riham Alkousaa et Kate Abnett ; Rédaction de Rachel More et Mark Potter)