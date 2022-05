"En raison des restrictions chinoises, un accès libre et sans entrave aux personnes et aux lieux n'a pas été possible pendant le voyage. Cela a empêché une évaluation indépendante de la situation sur place", a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Néanmoins, l'Allemagne continue d'espérer que Mme Bachelet publiera dès que possible le rapport annoncé sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang, a ajouté le porte-parole.