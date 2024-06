L'Allemagne et le Danemark ont signé jeudi une lettre d'intention visant à renforcer leur coopération militaire, alors que les deux pays envisagent d'aligner davantage leurs marchés publics de défense face à ce qu'ils perçoivent comme une Russie de plus en plus hostile.

Les deux voisins, qui chevauchent la mer du Nord et la mer Baltique, collaborent étroitement en mer Baltique, et le Danemark soutient à hauteur de 125 millions d'euros (135,13 millions de dollars) l'initiative d'action immédiate de l'Allemagne visant à fournir à l'Ukraine les défenses aériennes dont elle a désespérément besoin.

L'Allemagne et le Danemark travaillent tous deux à l'acquisition du Skyranger de Rheinmetall afin de combler une lacune dans les défenses à courte portée, apparue après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Berlin a commandé 18 Skyranger à Rheinmetall, dont les tourelles sont montées sur des véhicules blindés Boxer, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, avec une option pour 30 autres, dans le but de commencer à remplacer ses chars Gepard, qui ont pris leur retraite depuis longtemps et qui font un retour en force en Ukraine.

Les véhicules seront armés d'un canon de défense aérienne de 30 mm et de missiles Stinger.

Le Danemark prévoit d'acquérir le Skyranger monté sur le Piranha 5 fabriqué par General Dynamics, après avoir commencé à prendre livraison des véhicules en 2019.

Les systèmes de défense aérienne à courte portée sont destinés à protéger les troupes au niveau tactique, par exemple pendant les opérations de déploiement ou lorsqu'elles se déplacent, contre les attaques de missiles et de drones ainsi que contre les avions volant à basse altitude.

Ils peuvent détruire des cibles à courte portée, à partir de trois kilomètres, et à très courte portée en dessous, où la menace est principalement constituée par de petits drones.

Le Skyranger est l'un des éléments de l'initiative berlinoise "European Sky Shield" (ESSI), qui regroupe actuellement 21 alliés et vise à renforcer la défense aérienne au sol en Europe.

(1 dollar = 0,9251 euro)