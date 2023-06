L'Allemagne et le Danemark ont signé un accord pour connecter au continent au moins 3 gigawatts de capacité de production d'énergie éolienne sur l'île danoise de Bornholm d'ici le début des années 2030, a déclaré jeudi le ministère allemand de l'économie.

"Ce projet jette les bases des futures importations d'électricité verte en Allemagne et rend notre approvisionnement en électricité moins cher, plus sûr et plus indépendant des combustibles fossiles", a déclaré le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, dans un communiqué.

L'accord prévoit que 2 gigawatts seront transmis à l'Allemagne et 1,2 gigawatt au Danemark continental, selon le communiqué.

Les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) 50Hertz et Energinet - respectivement de l'Allemagne et du Danemark - ont accepté de prendre en charge chacun la moitié des coûts d'infrastructure du projet.

Le mois dernier, les dirigeants de sept pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que la Norvège et la Grande-Bretagne, pays non membres de l'UE, se sont engagés à accélérer l'expansion de leurs parcs éoliens, à développer des "îles énergétiques" - ou sites de production d'énergie renouvelable connectés en mer - et à travailler sur des projets de captage du carbone et d'hydrogène renouvelable dans la région.