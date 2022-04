L'Allemagne exige que le Mali cesse de travailler avec des contractants russes en matière de sécurité

Le plus haut diplomate de l'UE, Josep Borrell, a déclaré lundi que le bloc allait interrompre une partie de sa formation des forces armées maliennes, citant un manque de garanties de la part des autorités maliennes que les entrepreneurs militaires russes n'interviendraient pas dans le travail.

Le gouvernement de transition du Mali, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2020, lutte contre les militants islamistes et a demandé l'aide d'entrepreneurs militaires privés appartenant au groupe russe Wagner.

"Il est clair que dans cette situation ... le Sahel et surtout le Mali ne peuvent être stables que si les élections ne sont pas reportées encore et encore, et aussi en ce qui concerne la situation sécuritaire, si l'on ne travaille pas avec les acteurs russes", a déclaré Baerbock aux journalistes au Mali.

M. Borrell a déclaré lundi que le Groupe Wagner, qui fait déjà l'objet de sanctions de l'UE et est accusé de violations des droits de l'homme, était probablement responsable de la mort de civils lors d'une opération militaire dans une ville du centre du Mali fin mars.

M. Baerbock a appelé le gouvernement de transition du Mali à s'orienter vers des élections équitables et à progresser également dans les réformes, notamment pour lutter contre la corruption.

"Troisièmement ... surtout en ce qui concerne la mission (de formation) EUTM, nous ne pouvons pas continuer à coopérer s'il n'y a pas de séparation avec les forces russes. Ce n'est pas le cas pour l'instant", a-t-elle ajouté.