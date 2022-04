L'Allemagne inculpe un réserviste de l'armée soupçonné d'espionnage pour la Russie

En tant que commandant adjoint d'une escouade, Ralph G., dont le nom de famille ne peut être entièrement divulgué en vertu des lois sur la protection de la vie privée, a fourni aux agents russes "de nombreux documents et informations" sur l'armée allemande d'octobre 2014 à mars 2020, a déclaré le procureur allemand Ines Peterson dans un communiqué.

Les tensions entre la Russie et l'alliance militaire de l'OTAN ont atteint des niveaux jamais vus depuis la guerre froide après que l'Occident a imposé des sanctions sans précédent contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Le procureur n'a pas dit si ou comment le suspect avait plaidé. Le procureur n'a pas non plus fourni d'informations sur ses avocats ou son procès, se contentant de dire que l'acte d'accusation avait été déposé le 16 mars au tribunal régional supérieur de la ville occidentale de Düsseldorf.

La GBA accuse également le suspect, qui était membre de plusieurs comités économiques, d'avoir fourni à des agents russes des informations sur l'impact sur les entreprises allemandes des sanctions de l'UE contre la Russie suite à son annexion de la Crimée à l'Ukraine.

Il a également fourni des informations sur Nord Stream 2, le gazoduc détenu par le géant gazier russe Gazprom et que l'Allemagne a interrompu en février après que la Russie a officiellement reconnu deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine, peu avant qu'elle n'envahisse son voisin, a déclaré le procureur.

M. Peterson a refusé de dire si et quand le suspect avait été déchu de son grade ou s'il avait été expulsé de la réserve militaire.

Plusieurs pays de l'Union européenne, dont la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande, ont expulsé cette semaine des dizaines de diplomates russes, certains pour espionnage présumé. La Russie a juré de riposter.

Peterson a déclaré que Ralph G. avait donné aux agents russes des informations sur la force de réserve et la défense civile de l'Allemagne. Par son intermédiaire, les services secrets russes ont également obtenu des informations personnelles et des coordonnées d'officiers de haut rang dans l'armée et de dirigeants d'entreprises de premier plan, a déclaré le procureur.

Le suspect est également accusé d'avoir aidé ses agents russes à comprendre les politiques de défense des États-Unis avec leurs partenaires de l'alliance militaire de l'OTAN, a déclaré le procureur.