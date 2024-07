Les autorités de quatre États allemands ont perquisitionné des propriétés liées au magazine d'extrême droite Compact après que le ministère de l'intérieur a interdit mardi la publication, estimant qu'elle allait à l'encontre de l'ordre constitutionnel.

Les perquisitions effectuées dans les propriétés du magazine ainsi qu'aux domiciles de ses dirigeants, de sa direction et de ses principaux actionnaires dans le Brandebourg, la Hesse, la Saxe et la Saxe-Anhalt visaient à saisir des actifs et d'autres éléments de preuve, selon un communiqué du ministère.

"Il s'agit d'un porte-parole central de l'extrême droite. Ce magazine incite à la haine contre les juifs, les personnes ayant un passé migratoire et notre démocratie parlementaire d'une manière inqualifiable", a déclaré la ministre de l'intérieur, Nancy Faeser.

L'interdiction, qui s'applique également à Conspect Film, filiale de Compact, interdit toute poursuite des activités antérieures.

Le rédacteur en chef du magazine Compact, Juergen Elsaesser, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Le magazine mensuel, tiré à 40 000 exemplaires et largement présent sur les médias sociaux, diffuse une conception de la société qui vise à présenter certains groupes ethniques comme des citoyens de seconde zone et à créer un climat de marginalisation, a déclaré le ministère.