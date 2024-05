L'Allemagne maintiendra pour l'instant ouverte sa plate-forme de transport aérien militaire à Niamey, la capitale du Niger, a déclaré le ministère de la défense à Berlin mardi en fin de journée, peu après que l'Union européenne a annoncé qu'elle mettrait fin à sa mission militaire dans le pays d'ici le 30 juin.

Berlin a actuellement quelque 90 soldats basés à Niamey.

Jusqu'au coup d'État de 2023, le Niger était un partenaire de l'Occident dans la région du Sahel contre les militants qui ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé des millions d'autres.

Toutefois, les dirigeants militaires ont poussé l'ancienne puissance coloniale qu'est la France à retirer ses forces et ont accepté le retrait des troupes américaines, tout en renforçant les liens avec la Russie.

"L'Allemagne et le Niger ont conclu un accord temporaire permettant la poursuite de la présence des forces allemandes au Niger", a déclaré le ministère allemand de la défense dans un communiqué, ajoutant que cela permettrait à Berlin de maintenir la base ouverte au-delà du 31 mai pour l'instant.

L'Allemagne utilise la base de Niamey depuis 2013 comme centre d'approvisionnement pour ses forces au Mali voisin, où elles servaient dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations unies, la MINUSMA. Les dernières troupes allemandes ont quitté le Mali à la fin de l'année 2023.

Les plans de Berlin concernant la poursuite de l'utilisation de la base de Niamey n'ont pas été précisés dans l'immédiat.

Le ministère de la défense a déclaré que l'accord temporaire offrait la possibilité de conclure un nouvel accord autorisant la présence des forces allemandes.

Pour l'instant, l'armée fera fonctionner la base avec un nombre considérablement réduit de soldats, selon le communiqué.

Lundi, l'UE a annoncé qu'elle mettrait fin à une mission militaire comprenant des dizaines de soldats au Niger d'ici le 30 juin, en invoquant la "situation politique grave" de ce pays dirigé par une junte.

Établie en 2022, la mission dans l'un des pays les plus pauvres du monde compte entre 50 et 100 soldats européens chargés d'apporter une aide en matière de logistique et d'infrastructures.