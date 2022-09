L'Allemagne paie des milliards pour les importations russes - bureau des statistiques

La valeur des importations allemandes en provenance de Russie a augmenté de 10,2 % par rapport à juillet 2021, a déclaré l'Office fédéral des statistiques.

L'office a attribué cette flambée principalement à la hausse des prix, notamment dans le secteur de l'énergie, car les réductions des livraisons de gaz russe font grimper les factures d'énergie des ménages et des entreprises de la plus grande économie d'Europe.

En juillet, l'Allemagne a importé du pétrole brut et du gaz naturel de Russie pour une valeur de 1,4 milliard d'euros, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'année précédente, a indiqué l'office.

Les importations de coke et de produits pétroliers russes ont été évaluées à 0,5 milliard d'euros, soit une hausse de 72,5 %, et la valeur du charbon russe importé a plus que doublé pour atteindre 0,3 milliard d'euros.

Alors que la valeur des importations en provenance de Russie a augmenté, l'Allemagne a pu réduire le volume global des marchandises importées de ce pays en juillet de 45,8 %, selon les données.

Dans le même temps, les exportations allemandes vers la Russie ont chuté de 56,8 % en termes de valeur, l'Allemagne ayant intensifié ses activités d'exportation avec les États-Unis et ses voisins, la France et les Pays-Bas.

(1 $ = 0,9831 euros)