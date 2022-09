L'Allemagne perquisitionne les propriétés d'un oligarque russe dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent

Plus de 250 agents ont fouillé une villa apparemment abandonnée dans la ville de vacances huppée de Rottach-Egern, sur les rives du Tegernsee.

"Toutes les allégations d'évasion fiscale de M. Usmanov sont infondées, fausses et portent atteinte à son honneur, sa dignité et sa réputation, que M. Usmanov défendra par tous les moyens légaux disponibles", a déclaré le service de presse de M. Usmanov dans un communiqué.

Usmanov a été ajouté à la liste des sanctions occidentales dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

L'homme de 69 ans, qui est actif dans de nombreux secteurs d'activité et possède une valeur nette de 14,6 milliards de dollars, selon Forbes, est au centre de deux enquêtes distinctes sur ses finances en Allemagne.

Le bureau du procureur général de Francfort a déclaré que les perquisitions avaient visé l'homme d'affaires russe soupçonné d'avoir utilisé son "réseau étendu et complexe de sociétés et d'entreprises" pour dissimuler l'origine de plusieurs transactions entre 2017 et 2022.

"Toute allégation selon laquelle M. Usmanov aurait utilisé des sociétés écrans pour recevoir des dividendes est manifestement fausse et diffamatoire", a déclaré le service de presse d'Usmanov.

Les transactions se seraient élevées à une somme de plusieurs millions d'euros, a indiqué le procureur général dans une déclaration qui ne nommait pas Usmanov. Des sources familières avec l'affaire ont confirmé que la villa était enregistrée au nom d'Usmanov.

Le service de presse d'Usmanov a déclaré qu'il ne possède aucun bien immobilier en Allemagne. "Les propriétés concernées se trouvent dans des trusts familiaux, dont M. Usmanov n'est pas bénéficiaire."

Dans une enquête distincte, le procureur d'État de Munich soupçonne M. Usmanov d'avoir chargé une société de sécurité d'observer des propriétés en Haute-Bavière financièrement liées à lui, même après qu'il ait été ajouté à la liste des sanctions de l'Union européenne.

Le fait qu'il ait payé cette société de sécurité aurait enfreint une interdiction d'utiliser des fonds gelés, a déclaré le procureur de Munich.

Les gardes et les dirigeants de la société de sécurité, qui n'a pas été nommée par les autorités, font également l'objet d'une enquête.

Les raids de mercredi se sont étendus à trois États et à la ville de Hambourg, selon les autorités.

Le diffuseur NDR a rapporté qu'un yacht de 156 mètres de long, le Dilbar, qui, selon les autorités, appartient à la sœur d'Usmanov et fait également l'objet de sanctions, a été remorqué du port de Hambourg à Brême pendant la nuit parce que le chantier naval où il était amarré avait besoin de place. L'office fédéral de police criminelle a déclaré qu'il valait un demi-milliard d'euros.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a gelé des actifs d'une valeur d'au moins 4,88 milliards d'euros dans le cadre des sanctions de l'UE à l'encontre des citoyens russes, a rapporté le Spiegel en citant un document du ministère de l'économie.