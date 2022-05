L'Allemagne pourra faire face à l'embargo sur les importations d'énergies russes, selon le ministre de l'économie

L'Allemagne serait en mesure de faire face à un embargo de l'UE sur les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, même si un arrêt pourrait entraîner des pénuries, a déclaré lundi le ministre de l'économie Robert Habeck, qui semble se prononcer en faveur d'une interdiction.

Deux diplomates de l'Union européenne avaient auparavant déclaré que le bloc penchait en faveur d'une interdiction des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'un sixième train de sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine. Les ministres de l'énergie de l'UE discuteront de la proposition d'interdiction du pétrole à Bruxelles plus tard dans la journée de lundi.

"Nous avons réussi à atteindre une situation dans laquelle l'Allemagne est capable de supporter un embargo pétrolier", a déclaré Habeck lors d'une conférence de presse. "Cela signifie que ce ne sera pas sans conséquences". Habeck a déclaré que le principal défi pour l'Allemagne était de trouver des livraisons alternatives de pétrole à une raffinerie située à Schwedt et exploitée par la société d'État russe Rosneft, qui approvisionne les régions d'Allemagne de l'Est ainsi que la zone métropolitaine de Berlin. Ces régions pourraient être confrontées à des pénuries d'approvisionnement en cas d'embargo de l'UE si l'Allemagne ne parvient pas à garantir des importations de pétrole alternatives d'ici la fin de l'année, a déclaré M. Habeck.

"Nous n'avons toujours pas de solution pour la raffinerie de Schwedt", a déclaré M. Habeck. "Nous ne pouvons pas garantir que l'approvisionnement sera continu. Il y aura certainement des hausses de prix et des pannes. Mais cela ne signifie pas que nous allons glisser vers une crise pétrolière."

Jörg Kukies, un conseiller du chancelier Olaf Scholz a déclaré au Financial Times, dans des remarques publiées dimanche, que l'Allemagne soutenait le projet d'embargo de l'UE sur le pétrole russe, mais qu'elle souhaitait disposer de quelques mois supplémentaires pour trouver des alternatives. Kukies a dévoilé au journal que l'objectif était de faire en sorte que Schwedt soit approvisionné en pétrole non russe amené par des pétroliers à Rostock, sur la mer Baltique. Pour ce faire, le port de Rostock devrait être approfondi et des travaux devraient être effectués sur l'oléoduc le reliant à Schwedt, a-t-il ajouté.