L'Allemagne, premier actionnaire de la BCE, s'est opposée à l'aide aux États endettés-sources

Les décideurs de la BCE se sont engagés à acheter davantage d'obligations de pays endettés lors d'une réunion non programmée le 15 juin afin de contenir l'écart croissant entre leurs coûts d'emprunt et ceux de l'Allemagne, alors que la banque centrale se prépare à relever ses taux d'intérêt.

Mais M. Nagel n'est pas d'accord avec cette décision, arguant que la BCE devrait plutôt se concentrer sur la lutte contre une inflation élevée, ont déclaré trois sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations du conseil des gouverneurs sont privées.

Les porte-parole de la BCE et de la Bundesbank ont refusé de faire des commentaires pour cette histoire.

La réunion virtuelle a été convoquée avec seulement quelques heures de préavis, ce qui signifie que les gouverneurs ont eu peu de temps pour examiner les documents préparatoires et qu'ils n'ont pas tous pu y assister, ont indiqué les sources.

Les décideurs politiques de la BCE qui se sont exprimés depuis la réunion, y compris le Belge Pierre Wunsch et le Néerlandais Klaas Knot, deux faucons politiques clés, ont soutenu la promesse de la présidente Christine Lagarde de lutter contre la fragmentation.

Cela signifie que l'opposition de M. Nagel n'était pas susceptible de constituer un obstacle insurmontable.

Mais c'est le premier désaccord visible entre Nagel et Lagarde depuis que le premier a pris ses fonctions en janvier.

La Bundesbank a été pendant des années la plus grande critique de la politique d'argent facile de la BCE sous les prédécesseurs respectifs de Nagel et de Lagarde - Jens Weidmann et Mario Draghi.

Depuis, Lagarde et Nagel ont essayé d'aplanir ces divergences, la première donnant aux chefs des banques centrales nationales un plus grand droit de regard sur les réunions de politique monétaire et le second s'abstenant de critiquer publiquement les décisions.

Mais M. Nagel a été mis sous pression dans son pays en raison du taux d'inflation le plus élevé depuis les années 1970 et de l'impression que la politique de la BCE a été conçue pour soutenir des États endettés comme l'Italie et la Grèce plutôt que de maîtriser les prix.

La BCE tente de réduire les écarts de rendement en utilisant le produit des obligations arrivant à échéance en Allemagne, et dans d'autres pays d'Europe du Nord, pour acheter davantage de dette italienne, grecque, espagnole et portugaise. Elle travaille également sur un nouvel outil pour acheter encore plus d'obligations du sud de l'Europe avec de l'argent frais.

L'Allemagne risque ainsi de se retrouver en dessous de sa quote-part des avoirs obligataires de la BCE, car les achats d'obligations périphériques ne seront probablement pas compensés par des achats plus importants de papier de base à l'avenir, ont déclaré les sources.

En outre, la Bundesbank subirait des pertes si elle était obligée de vendre des obligations allemandes pour compenser les achats de dette d'ailleurs - bien que de telles ventes soient peu probables pour le moment.

Des sources ont déclaré à Reuters que la BCE préférerait drainer des liquidités par le biais d'enchères de "retrait de liquidités" pour les banques, plutôt que par la vente pure et simple d'obligations.

Le nouvel instrument permettant d'acheter davantage d'obligations d'Europe du Sud sera probablement assorti de conditions, telles que le fait que la dette d'un pays soit jugée viable par la BCE ou qu'il respecte les règles fiscales et les recommandations économiques de la Commission européenne.