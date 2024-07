Francfort (awp/afp) - Le gouvernement allemand d'Olaf Scholz a présenté vendredi un plan de soutien à la croissance qui doit aboutir à un demi-point de plus de progression du produit intérieur brut (PIB) en 2025 pour la première économie européenne, actuellement à la traîne des nations industrielles.

Ce plan de près de 50 mesures pour les ménages et les entreprises permettra d'obtenir "un demi-point de pourcentage de croissance du PIB" de plus, soit une augmentation de la production économique de "près de 26 milliards d'euros", a déclaré le ministre écologiste de l'Economie Robert Habeck lors d'une conférence de presse.

Cette année, l'Allemagne devrait afficher une modeste croissance de 0,3%, justifiant que le pays en queue de peloton des grandes économies s'attelle d'urgence à améliorer sa compétitivité.

La coalition tripartite au pouvoir, alliant les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz (SPD), les écologistes et les Libéraux du FDP, a ainsi élaboré un ensemble de mesures visant à stimuler l'activité économique, en même temps qu'elle a trouvé un difficile accord sur les points clés du budget fédéral de 2025.

Sont notamment prévues des réductions de la bureaucratie réclamées par les entreprises et les citoyens, des allégements fiscaux pour les retraités qui cumulent leur pension avec une activité et pour les heures supplémentaires, et une amélioration des options d'amortissement pour les entreprises.

Les chômeurs de longue durée bénéficiaires du revenu minimal ("Bürgergeld") seront incités à reprendre un travail. L'accueil de main d'oeuvre étrangère qualifiée va être facilité et assorti d'allègements d'impôt sur le revenu pour les trois premières années dans le pays.

Berlin veut en outre permettre aux entreprises d'amortir de façon accélérée leur flotte de véhicules électriques, dont les ventes ont plongé depuis l'arrêt brutal de la prime à l'achat en fin d'année dernière.

Les prix à l'énergie doivent revenir à leur niveau d'avant-guerre en Ukraine, via des prélèvements moindres sur les réseaux de distribution et le virage forcé vers les renouvelables.

Berlin a prévu au printemps une croissance de 1,0% en 2025, de sorte que le présent paquet laisse espérer une hausse de 1,5% du PIB l'an prochain, et de 1,6% en tout sur quatre ans, mais à condition de faire rapidement adopter ce plan de relance au Parlement.

"La présentation de ce paquet de mesures au début de la pause estivale ne laisse pas présager une mise en oeuvre rapide", s'est inquiété vendredi le lobby patronal BDA.

afp/al