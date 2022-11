L'Allemagne prévoit une taxe exceptionnelle de 33% sur les entreprises du gaz, du charbon et du pétrole - sources

Le prélèvement, appelé "contribution de l'UE à la crise énergétique", toucherait un faible nombre à deux chiffres d'entreprises, ciblant leurs bénéfices de 2022 et 2023, et serait mis en œuvre d'ici la fin 2022, ont ajouté les sources.

L'Allemagne a participé à des discussions sur le prélèvement au niveau de l'Union européenne et a examiné plusieurs façons de mettre en œuvre la taxe, ont indiqué les sources, ajoutant que l'instrument choisi présente le moins de risques juridiques.

La taxe prévue sur les secteurs du pétrole et du gaz est différente d'une autre taxe annoncée mardi par l'Allemagne, qui s'appliquerait aux bénéfices exceptionnels de l'électricité à partir du 1er septembre 2022 et durerait au moins jusqu'en juin 2023.

Le nouveau prélèvement toucherait les entreprises pétrolières, charbonnières et gazières ainsi que les raffineries dont les bénéfices pour cette année et l'année prochaine dépassent de 20 % ou plus leur moyenne de 2018-2021, selon un projet de document du ministère des Finances vu par Reuters.

Katharina Beck, porte-parole des Verts pour les questions financières, a déclaré que le prélèvement prévu peut probablement être contourné à grande échelle par les entreprises qui déplacent leurs bénéfices à l'étranger, ce qui limite ses recettes.

"Le projet du ministère des finances concernant la taxe sur les bénéfices exceptionnels pour les entreprises pétrolières et gazières est bien en deçà de ce qui est nécessaire", a déclaré Mme Beck dans un communiqué.

La taxe sur les bénéfices exceptionnels du gaz et du pétrole devrait se situer entre 60 % et 80 % pour correspondre approximativement à la taxe de 90 % du secteur de l'électricité, a ajouté M. Beck.