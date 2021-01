BERLIN, 19 janvier (Reuters) - Le gouvernement fédéral allemand et les Länder ont décidé mardi de prolonger jusqu'au 14 février les mesures de confinement destinées à lutter contre la propagation du coronavirus, montre un document provisoire de l'exécutif.

Les écoles et commerces non essentiels resteront fermés jusqu'à cette date et les entreprises seront encouragées à privilégier le télétravail jusqu'au 14 mars. (Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse)