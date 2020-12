L'Allemagne redoute une rechute en récession due au reconfinement

BERLIN (Reuters) - La décision des autorités allemandes d'instaurer un deuxième confinement fait craindre une nouvelle récession de la première économie d'Europe, estiment lundi plusieurs économistes.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder du pays ont choisi de fermer tous les magasins non essentiels dès mercredi et jusqu'au 10 janvier au moins pour tenter d'enrayer l'augmentation rapide du nombre quotidien de contaminations par le coronavirus, les mesures moins contraignantes entrées en vigueur le 2 novembre s'étant révélées insuffisantes.

Le premier confinement, au printemps, avait provoqué la pire récession de l'histoire récente de l'économie allemande, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 1,7% au premier trimestre et de 9,8%, un record, au deuxième.

Ce choc a été suivi d'un rebond de 8,5% du PIB au troisième trimestre, tiré par la consommation des ménages et les exportations.

"J'espère que nous pourrons empêcher un coup d'arrêt économique total pendant la deuxième vague de la pandémie", a déclaré lundi le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, à la radio Deutschlandfunk.

Mais les économistes de Commerzbank, Berenberg, Deutsche Bank et ING jugent tous ce scénario très improbable, estimant que le reconfinement entraînera bel et bien l'économie dans une deuxième récession.

Commerzbank estime ainsi désormais que le PIB allemand se contractera d'au moins 1% sur les trois derniers mois de l'année et de 0,5% sur les trois premiers de l'an prochain.

Holger Schmieding, économiste de Berenberg, table quant à lui sur une baisse de 1,8% du PIB sur octobre-décembre (contre -1% auparavant), même s'il précise que cette baisse d'activité devrait être compensée dès le deuxième trimestre 2021.

"Le choc est plus faible que pendant la première vague. Nous avons appris à vivre beaucoup mieux avec un confinement que pendant la première vague. L'industrie manufacturière et les exportations sont à peine touchées", explique-t-il.

(Avec Rene Wagner, version française Marc Angrand)

par Michael Nienaber