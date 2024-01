L'Allemagne réduit ses importations de gaz de 32,6 % en 2023, principalement parce qu'elle économise de l'énergie et exporte moins après que la Russie a interrompu ses expéditions vers l'ouest l'année précédente, a déclaré jeudi le régulateur de l'énergie.

L'Allemagne était auparavant un client important du gazoduc russe mais, après le début de la guerre en Ukraine, elle a commencé à construire des terminaux flottants pour importer du gaz naturel liquéfié (GNL) du marché mondial afin de compléter les gazoducs à partir de fin 2022.

L'agence Bundesnetzagentur, dans un communiqué utilisant des données d'approvisionnement préliminaires, a déclaré que l'Allemagne a importé 968 térawattheures (TWh) de gaz naturel en 2023. Sur ce total, 43 % provenaient de Norvège, 26 % des Pays-Bas et 22 % de Belgique.

Le reste provenait d'outre-mer ou d'autres pays d'Europe.

Les exportations de gaz de l'Allemagne vers ses voisins, qui étaient auparavant une conséquence logique de l'abondance des importations russes via l'Ukraine et la mer Baltique et de son rôle de distributeur à l'intérieur de l'Europe, ont chuté de 63 % l'année dernière.

Les 187 TWh d'exportations enregistrées pour 2023, en baisse par rapport aux 499 TWh de l'année précédente, ont été envoyés principalement vers la République tchèque, l'Autriche et les Pays-Bas.

Les efforts d'économie et le temps doux ont réduit la consommation nationale de gaz en 2023 de 5 %, à 810 TWh.

L'industrie a réalisé davantage d'économies actives dans ses processus, tandis que les ménages ont moins économisé, car une plus grande partie de leur consommation d'eau chaude et de gaz de cuisine est statique.

L'approvisionnement en gaz est actuellement confortable, a déclaré l'autorité de régulation.

"Les cavités de stockage sont actuellement remplies à 91 %. C'est une très bonne base pour les mois d'hiver restants".

L'effondrement des exportations d'énergie russe vers l'Europe en 2022 a d'abord déclenché une forte hausse des prix de l'énergie, mais les économies et les solutions de remplacement ont permis de réduire les prix l'année dernière.

Le prix de référence du gaz à l'avance a chuté de 68 % en glissement annuel pour atteindre 41 euros (44,90 dollars) par mégawattheure (MWh) en 2023, et se situe actuellement juste au-dessus de 30 euros.

(1 $ = 0,9131 euro)