L'Allemagne remet le premier des Bronzes du Bénin au Nigeria

Les soldats britanniques ont pillé quelque 5 000 de ces objets - des sculptures et des plaques complexes datant du 13e siècle et plus - lorsqu'ils ont envahi le royaume du Bénin, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria, en 1897.

Le butin s'est retrouvé dans les musées d'Europe et des États-Unis.

"C'est une histoire de colonialisme européen. Nous ne devons pas oublier que l'Allemagne a joué un rôle actif dans ce chapitre de l'histoire", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors d'une cérémonie à Berlin marquant le transfert.

Les deux premiers bronzes, l'un représentant la tête d'un roi, l'autre un roi et ses quatre assistants, seront ramenés personnellement par le ministre nigérian des Affaires étrangères Zubairu Dada et le ministre de la Culture Lai Mohammed, qui étaient présents à la cérémonie.

"Je suis ravi de participer à cet événement propice qui, à mon avis, restera comme l'une des journées les plus importantes dans la célébration du patrimoine culturel africain", a déclaré M. Dada.

La décision de l'Allemagne de procéder à l'un des plus grands rapatriements d'objets historiques jamais réalisés reflète une prise de conscience naissante en Europe de la pertinence politique permanente du pillage et de la violence coloniale dans le passé.

Le chancelier Olaf Scholz a cherché à rallier les pays émergents dans l'opposition à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une tâche compliquée par une opinion, répandue dans le Sud, selon laquelle la colère contre l'invasion est une hypocrisie de la part des anciens impérialistes qui ont eux-mêmes des épisodes de violence et de pillage dans leur passé.

"Nous reconnaissons les horribles outrages commis sous le régime colonial", a déclaré la ministre de la Culture Claudia Roth. "Nous reconnaissons le racisme et l'esclavage ... l'injustice et le traumatisme qui ont laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui."

L'Allemagne participera au financement d'un musée qui sera construit à Benin City pour accueillir les bronzes rapatriés.