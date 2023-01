PARIS, 22 janvier (Reuters) - L'Allemagne va participer au projet de pipeline entre l'Espagne et la France pour transporter de l'hydrogène, baptisé H2Med, ont annoncé dimanche le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Paris. (Rédigé par Michel Rose et Leigh Thomas, version française Bertrand Boucey)